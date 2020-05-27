簡又新專欄 – COP後全球落實巴黎協定之因應策略及發展研討會

2019年12月23日舉辦了「第五屆『COP後全球落實巴黎協定之因應策略及發展研討會』」，本次研討會邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、財團法人環境品質文教基金會謝英士董事長、桃園市政府邱俊銘副秘書長、光寶科技股份有限公司CSR執行辦公室陳慶暉處長及國立臺北大學自然資源與環境管理研究所李育明特聘教授兼所長等講者與會。

「氣候變遷」不再是單純科學議題，已形成所謂氣候治理議題，廣為全球所重視。氣候治理大致呈現七項趨勢：第一個趨勢涉及國家安全議題，具政治性、經濟性利害關係與權力角力，涵蓋的議題包含海軍軍港未來規劃須考量海平面因氣候變遷上漲的問題；敘利亞旱災引發內戰，導致上百萬的難民轉進歐洲的問題；南太平洋島國面臨海平面急速上升的危機等等。

第二個趨勢是去碳化改變全球地緣政治版圖。各國減少使用石油、規劃禁售與禁用汽、柴油車時間表、力推再生能源發展，使得過去兵家之爭的產油國與地區重要性與戰略性改變。國際政治環境不再依賴傳統化石燃料，跳躍式發展至直接使用再生能源。

第三個趨勢則是能源轉型成本大幅降低。科技創新加速促進再生能源轉型，太陽光電、風能、儲能技術、資訊技術、智慧型電網，開啟未來能源新局。在低碳趨勢下，傳統能源結構面臨崩解，2018年再生能源發電量已占全球發電量約26%，而再生能源新增裝置發電量已經連續四年超越石化燃料及核能發電新增裝置容量。

第四個趨勢是能源轉型造就經濟成長與碳排放完全脫鉤。除了去碳化外，能源轉型也創造經濟成長，英國、丹麥碳排放量逐年下降，經濟依然持續成長。為了力促低碳經濟，至2019年3月底為止，已有57個國家實施或計畫實施「總碳定價」，其中29國家已開始或研擬徵收碳稅，涵蓋的二氧化碳當量約佔全球溫室氣體排放量的20%。

第五個趨勢為城市與次國家體系於能源轉型中扮演的關聯角色。全球50%人口居住在城市，80%GDP由都市所創造，都市能源消費量占全球66%、碳排放量占70%，顯現城市是型塑能源地景的驅動力。擁有超過1000個地方政府參與的地方政府永續發展理事會(Local Governments for Sustainability, ICLEI)、以及聯合國下的全球市長聯盟(Compact of Mayors)不紛而同號召城市會員落實氣候變遷調適行動與永續發展，展現城市集體行動的影響力與成效。

第六個趨勢是企業於能源轉型中角色越形重要。隨著再生能源價格下降，以及減少排碳量壓力升高，越來越多企業把再生能源納入本身的能源組合。再生能源倡議RE100為以企業為目標的倡議組織，目的在於募集大型跨國企業承諾在2050年前100%使用再生能源。目前已超過230家會員企業參與，台灣大江生醫、科毅研發、歐萊德、葡萄王亦是其中一員。

第七個趨勢為新政治團體與素人的崛起。年輕人、原住民、婦女及人權團體結合在一起，為巴黎協定及永續發展請命，期建立韌性與永續社會。氣候行動倡議瑞典女孩桑柏格(Greta Thunberg)強調「氣候危機被當權者所忽視，我們不能這樣繼續下去，應該盡全力採取行動。」每個人須在生活上做出改變，為環境永續及氣候變遷盡自己一份責任。

氣候治理是應時的，它聯結了氣候變遷、綠色政策和國家發展。面對氣候變遷這個嚴峻的挑戰，絕對需要所有人共同做出改變。氣候變遷影響國家、市場機制、企業、社會團體、個人及國際組織的生存與發展，所有行為者都是關鍵角色。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出