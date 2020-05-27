簡又新專欄 – 氣候緊急狀態下的因應之道：以印尼洪水與儲電系統為例

「氣候緊急狀態」不僅是英國牛津字典選定的2019年年度代表詞彙、同時在網路的搜尋次數也名列前茅。吾人所熟悉的氣候變遷演變成氣候緊急狀態，係因各國目前應對措施仍不足以面對氣候暖化所帶來的變化，各界因而呼籲需正視未來極端氣候事件與災害，採取更為積極的「緊急」、「優先」應變措施。

事實上，甫跨入2020年，國際間天災人禍頻傳，澳洲森林大火與洪水侵襲、印尼雅加達大洪水，及中國武漢肺炎肆虐、大國間貿易戰惡性循環，無一事件不令人心驚膽跳，急需人類深刻反省與覺知。

24小時內下了平常6倍雨量，雅加達沉沒於洪水之中。截至元月五日止，雅加達大都會各區交通癱瘓，各種淹水、失溫、土石流與電擊事件，至少造成64人死亡、40萬人流離失所，最為慘烈的汛害災況。失控的災難，除了怪罪「極端氣候」天災外，人謀不臧的「治水政治」也是關鍵。

印尼正逢年度雨季(每年11月到翌年3月)，全境都會連綿下雨。近年由於受全球性氣候變遷影響，印尼的旱汛變化變得不穩定而極端，旱季野火霧霾不斷、汛季屢屢豪雨成災。極端大豪雨挾帶突如其來的山洪暴發，讓貫穿雅加達的芝利翁河(Ciliwung)水位驟然暴漲，水淹整座城市，為繼2013年後破壞範圍最大、死傷最嚴重的洪水災情。

芝利翁河洪災最大問題源於人為的「治水計畫不完善」、「超抽地下水」。2013年雅加達洪水後，印尼政府推動「芝利翁河的整治計畫」。鐘萬學前特區省長執政時，因推動疏浚與擴張工程，洪汛問題獲得些許緩和。繼任的阿尼斯省長則因土地徵收問題、強調「保水吸收性」治理方式，治水進度陷入嚴重停擺。其次，近10年雅加達地層因民眾超抽地下水已經下陷2.5公尺，為全球各地沿岸城市地層下陷速度的兩倍多。雅加達自來水系統不完善，65%民眾需仰賴抽取地下水做為飲用水與日常用水。政府也無做好監管，放任任何人都能抽取地下水，加速雅加達地層下陷速度，造成洪汛問題越形嚴重。

為調適氣候變遷與因應地層下陷狀況，以及解決千萬人口過度集中與城市交通壅塞問題，印尼擬定十年遷都計畫。總統佐科威（Joko Widodo）2019年宣布將遷都至婆羅洲島的東加里曼丹省境內，距原首都雅加達約1300公里，預計將耗資466兆印尼盾(約330億美元)，最快2024年進行搬遷作業。

在氣候變遷議題上，發展再生能源一直是各界關注與力行焦點。由於再生能源發電易受天氣、日照長度影響，儲能系統成為其發展的關鍵角色。受惠於電動車發展、鋰電池產能擴充，電池價格更具市場競爭力，帶動儲能市場的興起。目前全球主要電池供應商包括 LG 化學（LG Chem）、三星 SDI、特斯拉（Tesla）、東芝（Toshiba）、比亞迪（BYD）。相形之下，歐洲缺乏可靠電池技術，可能使電動車發展受阻、喪失龐大電池市場商機。為此，德法與歐洲各國結成夥伴關係，共同投資大規模電池產能。歐洲各國從國家戰略、供給保障、產業鏈協作與市場博奕多面向展開合作，值得作為因應氣候變遷之借鑑。

「氣候緊急狀態」成了2019年度詞彙，代表了此刻正是重要的轉折點。許多政府調適作為只有應變思維並無從「氣候緊急狀態」角度來作思考。回應緊急狀態需所有人一起努力，政府需積極進行風險溝通，並引導產業、社會與大眾一起承擔風險工作。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出