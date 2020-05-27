〈時評〉台灣欲突破經濟困境　亟待獨角獸新創產業誕生

新冠肺炎疫情方興未艾，國際政治經濟情勢變化快速，台灣身處中美關係變局中，尤需小心謹慎，不僅要慎防半導體產業受到衝擊，更應積極開創新機，為台灣再造經濟發展奇蹟。

最近台積電表示，將於2021年赴美國亞利桑那州設立5吋晶圓新廠，成為台灣最受矚目的科技新聞，同時美國商務部升級對華為的禁令，又影響台積電及半導體產業鏈的發展，包括穩懋、京元電子、世芯電子、日月光、聯發科等，至少20家上市櫃公司受到影響，其衝擊不容小覷。

由於華為是台積電第2大客戶，如果停止供貨，可能會被影響12％的營收，另外赴美設廠未來4年至少要増加120億美元的支出，其在美設廠產能每月大概生產2萬组5奈米晶片，如果與台積電計劃在台南籌設的Fab晶圓廠，將來每月生產8萬片5奈米晶片比起來，經濟效益高下立判，赴美設廠效益，將不及在台灣的二分之一。

但是，事已至此，台積電及其供應鏈只有咬緊牙根撑下去，而且要力克難題，維持公司營運。台積電是台灣的護國神山，如今與其供應鏈同受重創，當然影響台灣未來經濟發展。

除此之外，更值得台灣警惕的是2019年新上市櫃公司總數才39家，比起2018年減少23家，減幅達37％，創下歷史新低。而且這些新上市櫃公司絕大多數是中小企業，最近3年上市公司資本額最大的是上海商銀，資本額達到448.16億元，其他就沒有什麼大型企業。由此觀之，台灣新誕生上市櫃公司規模不如理想，而且數量太少，顯見經濟發展已現瓶頸，值得警惕。

這種現象反應在最近台股指數遭到MSCI公告在「全球新興市場指數」、「MSCI全球巿場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」3大指數占比全數遭到調降，降幅在0.01至0.33個百分點左右，最新權重在5月29日收盤後生效，更值檢討。台股會屢遭調降指數，原因是台灣上市櫃公司普遍規模太小，成長性及未來性不足，對外資吸引力不夠所致，不利未來發展。

新冠肺炎疫情造成全球經濟衰退，台灣也不例外，全體上市公司1至4月營收計9兆4206億元，較108年同期衰退5734億元，幅度達-5.74％，營收成長公司共320家，衰退公司共623家，預料第二季衰退幅度尤勝第一季，其中值得重視的是半導體產業，因為過去受惠中國5G市場開跑，上市櫃半導體公司營收及獲利大幅成長，如今因中美貿易戰爭影響，半導體產業鏈公司勢將受到影響，其幅度還待評估，但是趨勢將不利台灣半導體產業的發展，應可確定。

另外上櫃公司第一季營收約4929億元，較去年同期減少146億元，減幅2.88%，稅前淨利344億元，較去年同期減少86億元，減幅達19.97%，充分顯示疫情對台灣上櫃企業已造成相當大的影響。

台灣經濟發展及企業需要創新，才能突破困境。國發會曾經表示，要全力推動獨角獸誕生，遺憾的是多年過去，並無成果，獨角獸是資本額10億美元的新創公司，以2019年為例，全球共有578家，價值32兆新台幣，大部分是中國、美國、英國、韓國、印度、新加坡所有，甚至連印尼、巴西都已孕育成功，唯有台灣缺席。國發會雖然認為Gogoro及沛星應該算是獨角獸，卻不被國際接受。為什麼台灣沒有這類新創公司，帶動經濟發展，值得檢討，更待國發會加強努力，期為國家奠定未來經濟發展基礎。

行政院最近完成內閣改組，期待新內閣能為國家經濟發展突破困境，帶來新機，其中最重要的是新創產業誕生，才能為台灣帶來不同的機會。