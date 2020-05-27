【雷雨交加】台灣屏東、高雄27日均傳淹水災情　枋寮鄉淹到小腿肚

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東昨(26日) 晚開始雷雨交加，到今天（27日)上午11時，已下了近300毫米的雨量，沿海的枋寮鄉水底寮出現嚴重淹水災情，從山上洩下的黃色泥水淹滿多處，不少地方淹水到小腿肚。

屏東縣從昨晚開始就雷雨交加，整夜大雨滂沱，中央氣象局資料，截至27日上午11時屏東雨量居全國排行1、2名，分別在獅子鄉和枋山鄉，已近300毫米，而接近2鄉的枋寮鄉水底寮則出現到處淹水災情。

高雄方面，依據高雄氣象站資料顯示，截至上午9時，累積24小時最大雨量是林園區216毫米、其次是大寮區214毫米，3小時最大雨量在前鎮區約112毫米、旗津區約101毫米。

高雄市水利局資料顯示，雨量達警戒區有旗津區、前鎮區、小港區、三民區及永安、大寮區等，請民眾要嚴加戒備。

水利局統計，清晨其它積水區還包括草衙、金福路口，一度封鎖管制交通；楠梓區德民路及楠梓區軍校路也有10餘公分的積水。水利局表示，雨勢稍緩後，有陸續消退。

屏東枋寮鄉長陳亞麟稍早在水底寮勘災，他表示，雨水都是從山上宣洩而下，因此，部分地區出現黃色泥水的狀況。

中央社報導，枋寮鄉民張仁吉記錄枋寮鄉新龍村的淹水狀況，黃泥水淹滿道路，排水圳水流滾滾已快漲滿，榕樹下的土地公廟泡水，新龍村還有家戶屋內淹水到小腿肚，上一波的淹水災情，水底寮還沒淹得這麼嚴重，這一夜的豪雨，水底寮卻是屏東最先傳出淹水災情的鄉鎮。

高雄市前鎮區草衙、金福路口國道北上匝道今(27日) 清晨4時起因排水孔阻塞積水，水深一度約30公分，警方到場拉起封鎖線封閉匝道，截至上午10時仍未恢復通車，南下匝道則不受影響。

高市前鎮區金福、草衙路口清晨4時因瞬間強降雨，造成現場路口積水約30公分，轄區前鎮警分局草衙所隨即趕往路口拉起封鎖線封閉現場通往國道北上匝道，截至上午10時仍封閉中，由於警方在現場交通指揮，車輛改道，並未造成車流量大塞。

警方表示，上午雨勢趨緩，現場積水雖略有消退，但因排水孔阻塞，且間歇性大雨不斷，積水仍有嚴重之虞，將待有關單位到場排除後再開放車輛通行。

另外，橋頭區橋新一路往省道方向上午7時起積水30公分。梓官區梓官路一巷上午7時起也因積水嚴重，警方前往拉起封鎖線封路管制，稍晚積水消退，就解除管制；鹽埕區七賢、興華街口上午8時30分起水深及腳踝，警方也到場拉起封鎖線並實施交通管制，積水隨後消退，於上午9時撤除封鎖線，解除管制。

高雄市今天一早下起傾盆大雨，造成市區15處積淹水，草衙、金福路口北上匝道更禁止車輛上國道，全市有8個行政區淹水，市長韓國瑜緊急取消到美濃拚觀光行程，改坐鎮應變會議。

由於豪大雨日前造成高雄市119處積淹水，民眾對這次大雨不敢掉以輕心。鹽埕區瀨南里長林森林說，一早7時多看到雨勢很大，擔心又要淹水了，所幸經過1個小時，瀨南里一帶積水約8公分。

不過，鹽埕區七賢三路一帶，從側溝開始到快車道則出現大面積淹水，全線長百餘公尺、積水深約10餘公分，店家拉起鐵門以防進水。高雄市議員簡煥宗助理陳小姐說，日前因為抽水站故障，積水一整天，很害怕再大淹水，希望市府要徹底解決水患，鹽埕區也要加速建抽水站。

積水較嚴重的還有鳥松區神農路及大樹區瓦厝街，積水約半個輪胎深，最嚴重的莫過於清晨因排水孔阻塞積水的草衙、金福路口國道北上匝道，水深一度約達30公分，警方也在現場拉起封鎖線。

市長韓國瑜原本今天行程是要到美濃區召開慢食旅記者會，為偏鄉拚觀光，但在市府通知應變中心二級開設後，他隨即取消行程，改坐鎮應變中心聽取防災應變情形。韓國瑜表示，二級應變應該是副市長坐鎮，但他擔心積水嚴重，因此親自主持。

韓國瑜在會後指出，全市到9時40分許，統計有15處積淹水處，在雨勢稍緩後，岡山潭底，凱旋路一帶尚有積水未退。

水利局統計，積淹水區包括鹽埕區七賢三路、仁武區積水到腳踝、彌陀國校路、楠梓區軍校路及德民路有半個輪胎深、前鎮區草衙二路與金福路口、鼓山區美術南三路積水約20公分、三民區孝順街505巷積水約20公分、三民區同盟路客家文物館一帶、小港區中鋼公司東門往林園方向積水半個輪胎深。