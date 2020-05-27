台北喜來登大飯店「仲夏端陽」6/30前，DIY包粽樂入住每晚4,500

情濃粽飄香，又見端午時，看好連假出遊商機，全家大小踏青熱潮，台北喜來登大飯店為下榻旅客精心安排一系列趣味應景活動。即日起至6月30日推出「仲夏端陽」國人住房專案，入住舒適/豪華客房每晚4,500+15.5%元，體驗由宴會廳名廚親自傳授的包粽DIY秘訣課程，每房免費提供限量親子加床，與佳節香包掛飾小禮，小巧玲瓏的艾草香包散發天然薰香，喻意保平安迎好運。翌日愜意享用十二廚豐盛的自助式早餐，或可盡情在會館健身房內揮灑汗水或露天泳池悠閒暢游，闔家同樂歡慶端午節！「主廚包粽DIY」教學課程於六月份每週六下午15:00-16:00舉辦，由主廚團隊大方傳授包粽手法，分享餡料挑選技巧與食材處理小知識，更備妥粽葉及饀料讓親子動手包粽。或可選擇寒舍集團經典好味的「寒舍台式粽禮」乙組，以老滷煨煮的上等豬五花搭配埔里香菇、北港花生、鹹蛋黃與黃金板栗等，醬香糯米飄散懷念老味道。台北喜來登大飯店「仲夏端陽」國人住房專案，每晚4,500+15.5%元，每日限量銷售。

台北喜來登大飯店「仲夏端陽」國人住房專案

專案日期：即日起至2020年6月30日(二)

專案價格：雙人入住舒適或豪華客房，每晚4,500+15.5%元

專案內容：

可享用十二廚自助式早餐2客，游泳池、健身房、免費停車及免費上網等服務。 六月份每週六(5/30、6/6、6/13、6/20、6/25、6/26、6/27)下午15:00-16:00提供主廚包粽DIY教學課程乙次(每堂報名人數上限16人)，敬請於訂房時報名完成。 每房贈送「主廚包粽DIY課程」乙堂或「寒舍經典台式粽禮」乙組、香包掛飾乙份。

注意事項：