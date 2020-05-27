Home Hotel信義-『春遊台北 優惠升級再一波』

繼春遊台北 溫馨Home住房專案獲得廣大的迴響之後，Home Hotel信義再推出『春遊台北 優惠升級再一波』，即日起至6月30日，原創客房每晚只要NT$3,388元即可入住(原價NT$12,800元)，驚艷套房每晚只要NT$5,388元即可入住(原價NT$20,559元);另加碼贈送每晚1000元Neo19餐飲抵用劵，再一次住宿貴賓加碼贈送 每晚500 元館內餐飲抵用劵，輕鬆又方便! 暢遊繁華信義都會區，最新鮮最有趣的好玩事都在這裡。

米其林指南連續兩年推薦，信義區最具臺灣精神的設計旅店，秉持「如家般舒適」體貼服務，讓您入住即有回家的感覺。Home Hotel推出更優惠的住房專案瞄準國旅市場，『春遊台北 優惠升級再一波』，即日起至6月30日，入住原創客房每晚NT$3,388元(原價NT$12,800元)，驚艷套房每晚只要NT$5,388元即可入住(原價NT$20,559元);另加碼贈送每晚1000元Neo19餐飲抵用劵，再一次住宿貴賓加碼贈送 每晚500 元館內餐飲抵用劵。

Home Hotel信義原創客房8坪明亮的空間感，用家的元素作為原創理念所打造出的簡約空間，搭配精緻的設計傢俱，客房內陽光投射光線的交會，讓您細細品味臺北城市的魅力以及享受喧鬧市區中的片刻寧靜時光，感受無比的放鬆與自在。客房備有CHIMEI 37吋電視小茶栽堂臺灣精品茶、歐客佬聯名精品咖啡、鶯歌新旺集瓷馬克杯、MRKT環保設計產品、BRUT CAKE創意商品、有情門臺灣設計傢俱以及O’Right歐萊德環保沐浴組等MIT (Made in Taiwan)具國際觀的臺灣品牌。

驚艷套房16坪敞開明亮的寬廣視角，具設計感色彩繽紛的沙發抱枕組，搭配褐色琥珀般色澤的地毯，將整體的設計感巧妙融入在房間空間裡，體現以家為設計出發點，房內時尚的空間融入舒適溫馨的氛圍，穿透的設計為心靈提供最完美的解放。而極佳的視野景色，臺北的魅力或城市都會的風貌盡入眼簾，台北101映入眼簾，是驚艷套房的一大亮點。

座落於繁華繞鬧的台北市信義都會區，Home Hotel擁有絕佳地理位置與便利的交通網路，信義區匯集最時髦的夜店、最新穎的大型購物中心、各大百貨商圈、大型連鎖影城、信義誠[品、世貿展場以及最夯的美食餐廳。而且距離台北101更只有五分鐘的路程，鄰近時尚的微風南山、新開幕的A13遠百、各式各樣的餐廳以及威秀影城電影院等，快來入住Home Hotel體驗回家的溫馨感覺以及探索信義區的時尚魅力吧!