夏季高溫吹冷氣更易腦中風！　台灣神經內科醫師：高血脂、抽菸、飲酒為高危險族群

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「三金影帝」吳朋奉前（25）日死於為腦中風，不久前台中客運司機也因腦中風連撞9車而不自知，根據衛福部統計，全台平均每47分鐘即有1人死於腦中風，醫師提醒，有別於過去腦中風患者多為高齡族群，近來有2成左右為年輕患者，多與高血脂、抽菸、飲酒等不良生活習慣有關。

其實腦中風的發生並不是都像大家所想像如戲劇性地昏迷倒地，更常出現的是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬，或是臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦輕忽這些症狀背後隱藏的危機，更會增加腦中風的致死威脅。

腦中風是腦血管阻塞或自發性破裂，分成阻塞性及出血性腦中風。超過75%因頭顱內或頸部的血管阻塞不通，造成缺血性中風。缺血性中風為動脈供應腦部血液突然阻塞，使腦部對應部位的細胞突然短暫缺氧，一旦栓塞移除或溶解，供血恢復正常，腦部功能也會恢復。

過去很多人都以為腦中風常發生在冬天，但其實夏天發生腦中風的機率並不會比冬天少，夏季炎熱使身體流失過多水分，造成血液濃稠而易阻塞，吹冷氣室溫溫差大導致血管異常收縮，也容易腦中風！

腦中風只要及時治療，患者恢復正常率高達4成，民眾如出現突然單手無力、臉歪嘴斜、口齒不清的症狀時，可運用「臨微不亂」四字訣進行判斷，並透過簡單「舉手、微笑、說你好」的三個動作來進行評估，若無法輕易完成動作，應馬上記下症狀發生時間，快打119就醫，遠離腦中風的致命威脅。