保存台灣戰功彪炳中海艦 海軍擬協助金門縣政府與得標業者相商

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）海軍封為「功勳艦」的中海號登陸艦（LST-201）曾經參與823砲戰，日前卻傳出海軍司令部將它以廢鐵標售，引發各界關注，國民黨籍立法委員陳玉珍日前邀海軍司令部參謀長敖以智中將及其團隊進行研商，希望可以為這艘軍艦的命運帶來一線曙光。

金門日報引述陳玉珍的話並表示，搭乘軍艦是早年不少金門鄉親往返台灣與金門之間的共同記憶，有著濃厚的情感，所以發文希望國防部能夠暫緩後續作業，找尋保留重要歷史資產的可行方案。

然而中海號登陸艦（LST-201）日前已決標，敖以智表示，已決標案件若是不簽約，恐有違法疑慮，將會在29日時，與得標廠商完成簽約。而這次的標售以船殼為主，軍艦內部重要物件均已先拆下予以保存。

敖以智說，根據相關資料顯示，去(2019)年與中海艦現役同級的軍艦，所耗費的養護費用高達3500萬。此外，海軍也評估中海艦若是執行大修，至少也需要2億3000萬的經費，故而經濟效益實在不高。

陳玉珍在其臉書貼文寫道並建議軍方協助金門縣政府與得標廠商對接，再確認是否仍有轉圜餘地。

自中海艦遭到拍售後，有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」發起廢止原標售案以保存功勳艦連署，據「公共政策網路實施要點」、附議第二點載明「提議應於60天內完成5000份附議，始能成案」，截至5月27日已附議845人。

據海軍臉書貼文，中海艦於服役期間曾參加過1948年舟山群島清剿戰役、1950年南山衛戰役、1954年浙海漁山島剿共之役、1955年大陳島戰役及1958年8月24日料羅灣戰役等多個戰役，戰功彪炳，最後因艦體老舊於2010年2月1日除役。

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