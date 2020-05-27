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川普總統隨興推文恐誤導網友　推特公司首度採取行動加警語

推特公司26日首度展開行動，把川普總統兩則有關郵寄投票的推文，加上警示標籤和事實查核連結，希望多達8千萬的推特使用者，不要被誤導。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/27 10:14
推特26日開始對川普推文加上警語, 希望網友不要被誤導 (TN後製) 

推特26日開始對川普推文加上警語, 希望網友不要被誤導 (TN後製) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統川普超愛在推特上發文，而且相當隨興，甚至悖離事實。推特公司26日首度展開行動，把川普兩則有關郵寄投票的推文加上警示標籤事實查核連結，希望多達8千萬的推特使用者不要被誤導。

川普這兩天針對郵寄投票多次推文，指責加州、密西根州和其他州在新冠肺炎(武漢肺炎, COVID 19)疫情期間發送郵寄選票，讓選民有機會作弊。

川普26日推文稱：「郵寄投票絕無可能（零可能！）不作弊。郵筒可能被竊盜，選票將被偽造或代簽名。加州州長已將選票發給數百萬人…。」

推特則在川普推文下方加了警示標籤超連結，警語寫著：「有關郵寄投票的事實在此。」(Get the facts about mail-in ballots.)

點進事實查核連結後就會看到以下的說明:

圖/取自川普推特

這是推特首度對川普的推文加警示標籤。川普隨興的推文，經常遊走在推特的「反騒擾」和「假訊息」政策邊緣。

不過推特採取行動之後，川普2020大選競選經理帕斯克 (Brad Parscale)立刻反擊，認為推特此舉涉嫌侵犯總統的言論自由，並指控推特公司有反川普傾向
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