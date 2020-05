川普總統隨興推文恐誤導網友　推特公司首度採取行動加警語

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統川普超愛在推特上發文,而且相當隨興,甚至悖離事實。推特公司26日首度展開行動,把川普兩則有關郵寄投票的推文加上警示標籤和事實查核連結,希望多達8千萬的推特使用者不要被誤導。

川普這兩天針對郵寄投票多次推文,指責加州、密西根州和其他州在新冠肺炎(武漢肺炎, COVID 19)疫情期間發送郵寄選票,讓選民有機會作弊。

川普26日推文稱:「郵寄投票絕無可能(零可能!)不作弊。郵筒可能被竊盜,選票將被偽造或代簽名。加州州長已將選票發給數百萬人…。」

推特則在川普推文下方加了警示標籤超連結,警語寫著:「有關郵寄投票的事實在此。」(Get the facts about mail-in ballots.)

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....