〈時評〉「習近平下台」已成中國人的普遍心聲

「九二共識」已經被丟到歷史的垃圾桶，一個騙局搞了將近20年。「一國兩制」是另外一個正在進行中的騙局，「香港國安法」則是急著結束「一國兩制」的魔鬼現身，正在成形，中共的命運正一步步走向死亡。最近中國內部紅二代傳出大量訊息，不論是哪個版本，都是以「習近平下台」為結語，這是中國人的普遍心聲。他們都不叫他「習近平」，而是說「那個人」，有一點像哈利波特電影中稱呼佛地魔。

台灣則是另外一個故事。民進黨的執政出奇的順利，不但在國內已無對手，最近的民調，民進黨無論是總統蔡英文，副總統賴清德或行政院長蘇貞昌都有突出的支持度，而且高得嚇人，民進黨行情看漲，就連在國際上，都是佳評連連。

中國墜地，台灣升天。一邊一國，一邊黑暗，一邊光明，一連串的事件造成這樣光景。2019年一年是關鍵，習近平的錯判，對美國對台灣對世界都是，沒有一樣政策是對的，現在看來是不可思議的愚蠢。紅二代對他的批評是，他玩死大家的前途，現在可以逃的人都逃了。許多中國人有亡國感，只要「那個人」繼續掌權，中國一定亡。他們能想到的是，體制錯了，一定得改，至於怎麼改，則束手無策。這些人還無膽搞革命，卻也認為改革無用。真是死路一條。

這是台灣的機會嗎？或是台灣應該在這時候如何思考這個問題？過去，台灣人擔心中共武力犯台，從上個世紀，有人恐嚇台灣，中共將在何時如何攻佔台灣，荒唐的情節，無理的論述，可是卻形成了風向。國民黨可以說是這個「中共將武力犯台」假訊息的最大受害者。他們就是這樣一步步失去執政權的。由於他們相信這個假訊息，開始相信自己造出來的「承認九二共識就可以帶來和平」的騙中騙，結果成了自欺欺人。當這次五月中共總理李克強的對台講話中，不再有「九二共識」四個字時，國民黨不知要哭還是要笑。

武力犯台的騙局，演了半個世紀，1949以後的確有些時候是像真的，但是自從1979年「台灣關係法」訂定之後，武力犯台就是一種政治放話，這個謊言，從來就是中共大外宣的一部份。中共操縱民族主義的統戰技倆，其實從美國以國內法訂「台灣關係法」之後，中共內部高層就心知肚明，台灣漸行漸遠，特別是民進黨執政之後，台灣已過了point of no return，不但不會回頭，而且是一天比一天更加的台獨。

中共的武力與美國加日本的軍力差距至少是30年，也就是說，不可能用武，因為中共必敗，這是每個領導人都知道的事實，卻不願面對。過去30年，中共努力想改變的是，美國很遠，反戰，有可能用錢買，放棄台灣，他們可以撿便宜，可是他們的偷搶拐騙被識破了，而這次大瘟疫更大出洋相，整個騙局被拆穿。

「美國人很好騙」，這是中共心中想的，這是錯的；美國人很相信人，才是真的，可是美國人一旦發現中共騙他，一定加倍奉還。不可以騙美國人，才是真道理。台灣與美國人的關係，就是誠實，40年來的美台交往，只要做錯決定，卻都是誠實的面對問題。

美國決定軍事介入台海，不是因為相信中共武力犯台，而是不讓中共有任何機會製造事端。所以未來，美國軍艦訪問台灣港口，將是常態。現在美國加強東亞地區的軍力投射，包括海軍陸戰隊的駐防，與中程飛彈陸上基地的設置，都有具有戰略的意義，台灣的政情在民進黨當家的情況下，應該會有接受美國軍事「超前部署」的想定。

中共是洪水，美日與台灣是船，而水漲船高，這是新的區域安全概念，也就是中共對台灣更多的威脅，不論真假，都會使美日台間形成更堅定的協防共識。這應該也是最近中共軍方人士才體會到的國際新局勢，也就是新世界秩序已成，而還在逆時代大局的習近平，當然成了眾矢之的。