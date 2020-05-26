三項職能基準完成 第三階段朝建立九個職能單元課程努力

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，研究團隊除調查文獻、透過學界需求訪查、產業需求研討，最後召集產業、學界專家會議就產業界觀點及現況進行盤點，旅館業可以發展的職能基準優先前三項為旅宿電商操作人員、活動指導員及客戶關係專員三項。

由於職能基準是連結職能缺口重要的推動工具，此系統化過程首要確認產業發展的需求程度、建置過程的嚴謹性與代表性、與產出成果的適當性與公信力。職能基準品質管理機制之推動，將針對符合品質要求的職能基準，給予認證標章，並透過平台公告，以利培訓單位、學校、企業等機構，可運用於該領域相關之人才培育發展與人力資源規劃，透過明確的產業職場所需能力規格的明確化，更能加速人力發展，符合勞動市場及產業的需求，依據建置3項旅館基層從業人員職能基準，從初稿建立、訪談業界代表專家，並依建置的職能項目蒐集相關的工作任務、行為指標、工作產出、對應的職業內涵，選出合適與科學方法進行職能分析、依選定德菲法進行職能分析、完成分析後產出之職能基準。

在各國面臨新冠肺炎疫情影響的當刻，產業普遍因應COVID-19(武漢肺炎)觀光產業紓困、復甦與振興方案，全力整備自己，保守以待。輔大餐旅系李青松老師認為，現階段依此要求發展職能導向課程，可以在課程發展、內容規劃、以及學員學習成效須達到之標準與要求，配合職能基準逐步建立，因應後疫情時期擴大應用培訓之範圍，使訓練單位能發展培育產業所需要能力的職能導向課程，期能進一步提升國民就業力及促進整體培訓產業的發展。