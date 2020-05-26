跟著全台最美蘇花改 來趟宜花雙城遊　Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館攜手

擁有全台最美公路之稱的「蘇花改」2020年全線通車，穿越山川連結宜蘭到花蓮，加上原有雪隧的加持，台北到花蓮的車程大幅縮短為2.5小時，自駕漫遊東台灣、成為國人安心度假的首選。Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館即日起至7月14日攜手合作推出「宜花雙享．買一送一」住房優惠專案，雙人房2晚只要4,299元起，還加贈自助早餐、以及礁溪轉運站或花蓮火車站往返飯店的接送服務，原訂價超過15,400元，現在等同2.7折即可入住。

宜蘭礁溪日前獲選為台灣十大觀光​小城，特色溫泉孕育出溫暖的小鎮風情，捷絲旅宜蘭礁溪館位於市中心區，距離礁溪火車站、湯圍溝溫泉公園僅需約5分鐘的步行時間，鬧中取靜的客房內最令人印象深刻的是超大型的景觀半露天湯池，適合親子共浴亦或是個人獨享礁溪特有的碳酸氫鈉美人暖湯，房客可以在房內自在的紓解疲憊、放鬆心情。

順著蘇花改的山海美景抵達花蓮，捷絲旅花蓮中正館所在位置交通便利、機能發達，品嚐當地特色小吃、感受在地人文風情、採買與親友分享的伴手禮都十分便捷。飯店內設有圖書館及藝廊，入住即讓人沉浸在文學氣息當中。飯店推薦認識美好花蓮的方式，就是來場單車漫旅，由飯店出發，沿著北濱公園，倘佯太平洋沿岸的秀美風光，經過曙光橋木棧道、順著濱海自行車道，遊走海洋與城市的邊緣，再前往四八高地觀海秘境，俯瞰七星潭絕美月牙灣，讓東台灣的雄壯山林及蔚藍海岸，為此趟健康防疫的宜花小旅行註記美好的回憶。