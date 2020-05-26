迎接後疫情來臨 南臺灣台南大員皇冠假日酒店準備好！

台灣防疫做得好，反而是國內旅遊的最佳好時機。隨著疫情趨緩，迎接後疫情時代的來臨，如何振興國旅，台南大員皇冠假日酒店超前部屬，做好完整規劃，一系列休閒活動與旅遊行程，讓旅客在衛生無虞的環境下，盡情享受安全且美好的旅程，不用出國一樣能有度假小確幸。

用不同視角體驗安平！全台唯一「安平運河平底船」從安平漁人碼頭出發，暢遊港灣、運河及台南七座橋的水影波光，沿途道出台南府城過往的興衰與諸多典故，在水平線上欣賞安平的沿岸景緻別具獨特。喜愛水上運動的您則是可以親炙體驗近日超夯的「SUP立槳」活動，是結合衝浪和帆船划行原理的板類運動，有衝浪經驗者可以直接站在板子上，用槳划行及做衝浪的動作，初學者則是或坐或跪的形式體驗划行，也能優雅地來趟海上乘風的SUP航行。

親子生態之旅不容錯過的則是「來趣台江 Fun Tour」台江國家公園假日解說專車，每週日上午8:15以及下午13:15各一班從酒店出發，串聯了鹽田生態文化村、台江遊客中心與搭乘四草大眾廟遊綠色隧道等景點，藉由搭乘解說專車瞭解台江之美。即日起至2020年6月30日止，每房3,400元起即可擁有平底船乘船券2張或SUP立槳體驗2人或台江假日解說專車2人乘車券（3擇1），每房加贈野餐盒2份及彩繪風箏1只。

迎接嘉玲(零確診)天天來報到，跟著時中部長出遊，週末全家一起出動，安平玩樂趣，台南大員皇冠假日酒店同步推出【週末雙享特惠】住房，即日起至2020年7月18 日前預訂週五至週日，連住兩晚享標準房價9折優惠，IHG優悅會會員再享97折，雙重折扣等同88折，每房每日再送2客早餐。此專案客房毛巾與一次性拋棄式備品僅於入住當日提供乙次，續住期間內僅提供客房清理垃圾，但不提供整房、更換房內床組及毛巾備品的服務。

愛放空什麼不想思考的人，就愛靜靜享受酒店設施的美好，那就可以選擇【住好住滿延退房】住房專案，可於15:00入住，翌日最晚16:00退房，每房3,598元起，每房含自助式早餐2客與289吧雙人英式下午茶(供應時間14：30-17：00，最後點餐時間16：30) ，就是要讓您睡飽飽、吃飽飽，不用被時間綁死，旅遊的步調可以更彈性。以上住房專案享有優悅會積分，但不適用於獎勵積分兌換房及員工價住房，亦不得與其他優惠並用，不適用於5間或以上之團體預訂，須另加5%營業稅與10%服務費。即刻預訂06-391-1858。

台南安平旅遊全攻略，台南大員皇冠假日酒店貼心安排，讓你不用走出酒店就有「好玩好嗨好色好好逛」行程，例如：房客免費獨享在戶外享受新鮮空氣、大口呼吸的「週六16:00-18:00大地健身房」，膾炙人口的免費「週六15:00-17:00星座塔羅諮詢」，適合親子同歡、揮灑繽紛回憶的「每日15:00-16:00彩繪風箏」，館內24小時健身房、恆溫游泳池以及三溫暖設施等等。

走出酒店外則是結合了自然景緻、歷史古蹟、老街風光，更具有得天獨厚地理位置的旅遊樂趣，包括深受許多遊客喜歡的免費「週六14:30-16:30、週日11:00-13:00 安平老街導覽」，讓遊客不用動腦筋，從台南大員皇冠假日酒店出發就可以一站搞定、遊遍安平美景。