台灣口罩售價回不去了！6/1起解禁　單片價錢將超過5元

示意圖／Pixabay，由leo2014提供。 示意圖／Pixabay，由leo2014提供。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）口罩禁令將於6月1日解除，將開放國內外自由銷售，政府也交付給業者自由訂價，口罩業者表示，受到原物料價格暴漲，確切售價方案最快明天出爐，但原則上漲價機率高。

口罩禁令將於6月1日解除，經濟部長沈榮津今天指出，國內目前口罩日產能接近2000萬片，未來業者每日需繳交總額800萬片的口罩供政府徵用，其餘產能可以自由內、外銷；價格方面，也將由市場機制決定，經濟部不會干涉。

不過疫情期間原料價格飛漲，原物料漲幅達118%，加上需求暴增，不僅無法回到去年底以前每片售價新台幣1至3元，屆時開放自由販售時，售價也可能高於政府徵收實名制的價格（每片新台幣5元）。

中衛表示，雖然原料價格飛漲，成本變高，日後國內販售價格未定，但不會像國外一片售價達40、50元，會觀察物料價格是否隨著疫情趨緩回穩。

康那香強調，口罩是消耗品，民眾未必會花大錢購買，最終還是回歸商品品質、品牌接受度。

中衛、康那香、華新醫材均接到不少來自國外訂單，華新醫材表示，接單能見度已到年底，又以美國為主要客戶，「一次下單就是幾億片」，過去內、外銷比例為5:5，現在外銷訂單比例爬升至7成。不過，公司將優先出貨先前欠單，並且配合政府規範，日後逐步消化大量訂單。