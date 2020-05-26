東台灣宜蘭礁溪山形閣2週年慶 「好事成雙慶週年」

礁溪山形閣兩歲了！在全球席捲新冠新型肺炎的黯然下，山形閣配合中央政策～勤消毒、戴口罩、做好手部衛生、保持社交距離、量額溫等，戰戰兢兢不敢忽視與努力不懈的努力，帶給每位旅人「安全、放鬆、寧瀞、家」的感受與最好的服務，在一個月0確診病例與歡慶山形閣5/29的生日，自5/22～6/7限時特推出「好事成雙慶週年」，本專案住宿券NT$4800/張，適用礁溪山形閣標準雙人房乙晚並含精緻早餐兩客，住宿期間免費停車一部；:單筆消費滿10張加碼贈送1張，這樣優惠價只有17天的限時特價，錯過就沒有囉！

山形閣利用周年慶回饋消費者推出超值住宿方案，除了在價格上的優惠，暑假期間住宿也視同平日價，也就是「好事成雙慶週年」的住宿券今年暑假無限用！而且使用本專案住宿券2020/10/31前入住，標準房假日不加價！於2020/10/31前使用住宿券入住再享加碼優惠「 1張券入住標準房/標準雙床房，假日不加價(含早餐)，或 2張券入住豪華雙床房(四人房)，假日不加價(含早餐)，並加贈山友拉麵套餐4份。(任選NT$ 250內之拉麵+NT$ 70之A套餐)」。

防疫期間悶壞了，礁溪山形閣期待大家能到山形閣體驗碳酸氫鈉美人湯泉的柔滑細膩、沈浸溫泉後的放鬆，在寧瀞的舒適環境下感受溫馨、清新氣氛。山形閣地理位置絕佳，距國道客運轉運站與礁溪火車站步行只需5分鐘，地處台灣唯一的平地溫泉泉脈，地表湧出碳酸氫納泉為無色無味的美人湯，客房均設有可容納一噸水位的獨立浴池，可讓身心充份獲得解放。建議可多利用山形閣官網點選「線上購物」，購買的住宿電子票券馬上買立即用，非常便利喔！