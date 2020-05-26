台北福華「粽」藝大集合 　5月底前訂購享85折

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導） 剩下不到一個月就是端午節，近年來養生當道，許多飯店業者將特殊食材入粽，台北福華大飯今年推出江南湖州粽禮盒、廣式福粽禮盒與冰心Q粽禮盒及專為素食者設計的「五穀養生粽」、「紅藜燕麥養生粽」，除了重現福華經典口味，更是推陳出新，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

台北福華大飯店今年重頭戲由江南春劉宜嘉主廚精心獻藝端出三款超人氣口味，首推限量的「虎掌八鮮粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩，搭配虎掌、嚴選豬五花、特選栗子仁、油雞腿肉、香菇、開陽、花膠、干貝。特選食材調配出黃金比例讓食材各有千秋、展現多層次的順口風味，滿足饕客們的味蕾。

另外「饗饌辣味犇粽」是劉主廚獨自研發的創意粽，主廚放入乾煸後朝天椒之焦香味，具有烙烤風味及沙姜、姜、蔥、生抽、老抽及冰糖等多種辛香料，餚制數小時製成，經過3個小時燜煮富有香氣，風味絕佳、入口即化，以Q彈牛筋、香軟牛肋條、彈牙牛肚三大部位，滋味醇厚，香氣四溢帶有微辣口感，豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味，強勢登場，搶攻愛嚐鮮消費者的胃。

「御品狀元粽」則是去年廣受好評的重量級海陸雙享受頂級肉粽，把北海道干貝、鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製，充滿膠質卻不油膩，絕對美味值得一嘗再嘗。

而「干貝燻香櫻桃鴨粽」則是今年廣受好評的海陸雙享創意肉粽，特選宜蘭櫻桃鴨，在製作過程中輔以燻香櫻桃鴨油拌飯，包裹鮮味十足的干貝與香濃起司，熱呼呼的燙口起司口感在端午粽中別出心裁，櫻桃鴨與芋頭香氣使得鴨香的後韻則豐厚持久，色香味皆具。

專為素食者設計的「五穀養生粽」更是江南春多年來暢銷粽款，五穀雜糧外皮，融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

圖為吉利富貴裏蒸粽。

今年的重頭戲品項為珍珠坊蔡清南主廚端上強勢回歸的「吉利富貴裏蒸粽」，依長糯米與綠豆仁不同的 特性搭配，口感偏向黏稠軟爛的南部粽，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝、栗子、杏鮑菇、鹹蛋黃多達10種以上食材，製程需2小時，浸煮再需花費8小時，每一顆都是主廚用心費工的超澎派代表之作。

而曾榮獲蘋果日報2018廣式粽第二名殊榮的「鮑魚干貝八寶粽」，特別將廣式裹蒸粽改良而成。道地的廣東巨無霸肉粽，單顆重達720克，豪華內餡可供4-5人食用，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味。

另一新款「紅藜燕麥養生粽」健康養生新觀點，為紅藜量身打造端午粽，以紅藜燕麥減輕食用負擔，多種菇類搭配的內餡兼顧了多元口感與清新風味，是注重健康的顧客首選商品，軟黏的口感，多一點彈牙，甜甜鹹鹹，令人驚喜萬分。

台北福華彩虹座獨賣的果香清爽風味的新Q粽。

外皮冰涼Q感的冰粽，一向是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款，今年研發出三款果香清爽風味的新Q粽。

「金鑽鳳梨香芒」在地栽種特選鳳梨，搭配只有在夏日吃到的芒果，並保有果泥的潤口口感，營造專屬夏天的風味。

「繽紛莓果洛神」以白豆沙搭配草莓果泥保留草莓果香與清爽口感，特選小農種植、蜜漬的酸甜洛神花為甜品粽帶來另一層次的口感與風味，甜中帶酸。

「焙茶伯爵格斯」低度發酵、高溫炒至的焙茶磨粉加入外皮中，輕輕一嘗即可感受到淡淡茶香，佐以帶有濃醇伯爵茶香的內餡，不同層次的茶香綿密交融口感，為炎炎夏日帶來爽口感受。

「沖繩黑糖麻糬」將萬丹紅豆融入手工麻糬做內餡，創意搭配沖繩黑糖，更嚐得到冰涼Q粽多層次的口感。

台北福華端午粽禮盒，即日起接受預購，5月31日前臨櫃訂購付款，可享85折優惠，凡訂購江南湖州粽禮盒、福華廣式福粽禮盒即限量贈送精美帆布保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。訂購專線：(02)2326-7423或(02)2700-2323轉端午粽外賣櫃2234