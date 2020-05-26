中華電信攜手多家企業　打造高雄智慧健康職場環境

職安法新制係為了優化台灣企業職場照護健康環境， 但企業仍普遍缺乏有效關懷員工健康的方法， 以符合職業安全衛生條件相關的法令規定。有鑑於此， 高雄市政府為照顧廣大勞工朋友，於經濟部工業局「 普及智慧城鄉生活應用計畫」，提出「 智慧職場健康共照應用服務計畫」， 該計畫由國內資通訊領導業者中華電信、 華電聯網及高雄在地新創公司先進醫資，共同建構「 職場健康管理服務」，期望透過數位科技提升職場健康管理， 為高雄勞工打造幸福職場環境。

本次提案以高雄加工出口區為主要示範場域， 由高雄市立民生醫院結合園區內保健所，扮演健康照護服務提供者， 根據職業安全衛生法及勞工健康保護規則， 發展智慧化健康照護服務。此計畫以中華健康雲「 EHS職場健康管理系統」為基礎，幫助企業有效管理員工健康； 現場職醫、職護可透過本系統， 完成勞動部頒布之新興職業病四大風險計畫作業、 協助企業辦理健檢、健康促進活動；員工可透過「中華健康雲」 APP進行個人健康管理，串聯健康存摺、生理量測數據、 健檢報告，醫護透過醫療紀錄與問卷分析，評定員工健康風險等級， 協助企業管理促進員工身心健康。

此外，因應新冠肺炎疫情，以高雄加工出口區為例， 廠區內多家企業可依系統內建的體溫紀錄及問卷服務， 每日確認員工及進出人員的體溫數據，以做為區域性的防疫聯播網， 協助政府機構、企業蒐集疫情趨勢變化及建立預防通報機制。

本計畫同時打造職場健康設備物聯網，透過整合企業、 社區醫療院所、保健所，提供多樣化的健康醫療社區整合服務。 目前高雄地區已有多家企業加入， 預計本計畫期滿時將有三十家以上企業參與、 十萬次以上的應用服務體驗，未來更可串連社區基層醫療， 延伸長照服務，落實職場、社區、家庭乃至個人的共同照護。