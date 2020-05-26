坪林茶博館「茶遊記」好評加碼！帶你超越時空看展覽！

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
新北市坪林茶業博物館「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」內容與形式俱佳，自開展以來好評不斷，現更加碼推出「雲端茶遊記」線上環景展覽，要帶大家穿越時間與空間的限制，隨時隨地上網雲遊觀展！
新北市政府文化局表示，坪林茶業博物館與國立歷史博物館攜手合作策辦的「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」帶領觀眾循著東茶西傳的路線，瞭解茶如何傳播各國，成為改變全球經貿發展的神奇植物。除了展出橫跨唐、宋、明、清各代的國寶級文物外，也能一窺英國植物獵人福鈞的尋茶冒險傳奇。此外，展場中處處可見巧思，不但有館員手工摺出的立體茶葉造型導覽手冊，還有設計成「紙娃娃」形式的學習單，讓民眾可以DIY動手幫植物獵人福鈞換穿中國服裝，重演當年他潛入中國薙髮易服尋茶的情節，展覽豐富的內容及各種生動活潑的設計，讓觀展民眾大讚創意十足，開展至今深獲好評！
為了讓展覽更加延伸擴大，並考量疫期民眾減少外出的情形，策展團隊加碼推出線上「虛擬實境環景展覽」，透過環景拍攝展場及展品，打造虛擬實境展覽，只要使用電腦或手機，就能像逛Google街景一樣線上逛展覽，方便民眾不受時間與空間的限制自由觀展，就連身處國外的朋友也可以輕鬆欣賞展覽。雲端展覽除了提供詳細導覽介紹文字及影音外，還可以自由放大展品細節細細觀賞，提供民眾截然不同的觀展體驗。
想知道雲端看展覽是種什麼樣的體驗嗎？現在就動動手指頭開啟連線 http://vr360.nmh.gov.tw/grandtouroftea/，來一場愜意的雲端茶遊記吧！更多活動詳情請至茶博館官網www.tea.ntpc.gov.tw及臉書www.facebook.com/pinglin.tea.m查詢。