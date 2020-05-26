防疫零接觸 綠竹社區綠竹筍豐收宅配到家

每年五月到七月是綠竹筍盛產季節， 以生產綠竹筍聞名的新北市五股綠竹社區，也因應新冠肺炎掀起的「 宅經濟」風潮，推出綠竹筍宅配服務， 讓民眾不用出門也能嚐到當季新鮮的綠竹筍，歡迎民眾來電訂購。

五股區綠竹社區是新北市農業局輔導的農村再生社區之一，於民國1 00年正式通過農村再生計畫。綠竹社區由28位筍農合資共同經營 「旗竿湖農場」，以發展綠竹筍產業為社區目標。除了產業面， 農業局也協助社區透過農再計畫進行木棧平台與木棧道修繕， 積極改善社區環境。

綠竹社區位於觀音山御史坑，坑谷地形再加上蓬鬆的火山砂質壤土， 得天獨厚的環境讓當地生產出來的綠竹筍格外細緻清甜， 足以媲美水梨。每年的五月到九月是綠竹筍產季， 產季期間有兩波盛產高峰，分別落在五月中旬和七月底。 綠竹筍外型矮胖彎曲，外殼為淡黃色，選購時若發現筍尖呈現綠色， 代表綠竹筍已經「出青」，品嚐起來會帶有苦味，需特別留意。 今年受到疫情的影響，綠竹社區特別提供綠竹筍宅配到府的服務， 統一由「旗竿湖農場」作為消費者訂購窗口， 將剛採收整根不脫殼的綠竹筍直接包裝送入低溫保鮮， 讓民眾在防疫時期也能品嚐到綠竹社區的鮮甜美味。

新北市農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情蔓延， 新北市推動農村再生將輔導社區推出新鮮蔬果宅配服務， 由產地宅配到府，落實防疫零接觸，也讓民眾在居家防疫期間， 能夠品嚐到新北市當季新鮮的農產品，共體時艱度過疫情危機。