防疫零接觸 綠竹社區綠竹筍豐收宅配到家

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
每年五月到七月是綠竹筍盛產季節，以生產綠竹筍聞名的新北市五股綠竹社區，也因應新冠肺炎掀起的「宅經濟」風潮，推出綠竹筍宅配服務，讓民眾不用出門也能嚐到當季新鮮的綠竹筍，歡迎民眾來電訂購。
五股區綠竹社區是新北市農業局輔導的農村再生社區之一，於民國100年正式通過農村再生計畫。綠竹社區由28位筍農合資共同經營「旗竿湖農場」，以發展綠竹筍產業為社區目標。除了產業面，農業局也協助社區透過農再計畫進行木棧平台與木棧道修繕，積極改善社區環境。
綠竹社區位於觀音山御史坑，坑谷地形再加上蓬鬆的火山砂質壤土，得天獨厚的環境讓當地生產出來的綠竹筍格外細緻清甜，足以媲美水梨。每年的五月到九月是綠竹筍產季，產季期間有兩波盛產高峰，分別落在五月中旬和七月底。綠竹筍外型矮胖彎曲，外殼為淡黃色，選購時若發現筍尖呈現綠色，代表綠竹筍已經「出青」，品嚐起來會帶有苦味，需特別留意。今年受到疫情的影響，綠竹社區特別提供綠竹筍宅配到府的服務，統一由「旗竿湖農場」作為消費者訂購窗口，將剛採收整根不脫殼的綠竹筍直接包裝送入低溫保鮮，讓民眾在防疫時期也能品嚐到綠竹社區的鮮甜美味。
新北市農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情蔓延，新北市推動農村再生將輔導社區推出新鮮蔬果宅配服務，由產地宅配到府，落實防疫零接觸，也讓民眾在居家防疫期間，能夠品嚐到新北市當季新鮮的農產品，共體時艱度過疫情危機。