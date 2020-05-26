新北完善幼童專用車安全管理機制 維護幼童乘車安全

目前新北市公私立幼兒園核備在案的幼童專用車共計5 29輛，教育局相當重視幼童乘車安全， 依據幼兒教育及照顧法及相關法規建立「人員管控」、「車輛列管」 、「強力稽查」三項管理機制，侯友宜市長在道安會議指示，請教育 局依精進作為針對高風險園所強力稽查，另與警察局合力落實未核備 車輛稽查，並將多次重大違規者予以重罰。

在「人員管控」部分，以審查人員任用資格、 人員專業知能精進兩個方式進行各園幼童車司機管控， 除確認駕駛資格外，另每年針對隨車人員及司機， 強制參加安全教育研習；「車輛列管」部分，核備各園幼童專用車， 並進行車齡管理，即將逾10年之車輛事先提醒幼兒園汰換， 逾期者主動註銷牌照，並配合教育部計畫補助鼓勵幼兒園汰舊換新及 購置合格車輛接送幼兒。未來將持續透過「強力稽查」， 以常態性及專案性方式為幼童專用車安全把關。

針對幼童接送車輛安全督導機制，除聯合稽查小組每週安排3至4次 動態稽查，開學初或學期末辦理擴大聯合稽查， 並與警察局跨局合作，首創以科技掌握違規車輛行駛軌跡， 分析違規熱點，結合強力稽查方案加強查緝。 教育局每年亦透過基礎評鑑、不定期到園訪視或稽查，加強查核幼童 專用車之消防安全設備及保養檢修紀錄等，以維護幼童乘車安全。

教育局表示，自109年1月1日至109年4月30日止， 共計稽查214次，其中查獲10輛違規， 違規樣態為幼童車違規載送7歲以上學童及使用未經核備車輛為主， 教育局皆依法裁罰，要求幼兒園限期改善，並擇期辦理複查， 家長亦可從本市幼兒教育資源網查詢違規名單， 檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，共同維護幼童乘車安全。