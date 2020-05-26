社會局媒合捐贈 新北小衛星照顧據點添惜食設備

台積電慈善基金會及和億生活集團聯合捐贈後與新店龜山教會小朋友合影。(照片來源：新北市政府社會局提供)
台積電慈善基金會及和億生活集團聯合捐贈後與新店龜山教會小朋友合影。(照片來源：新北市政府社會局提供)
住在偏區的原住民家庭，因家長都到市區去工作，因此孩子們常到了用餐時間還看不到家長回家，教會成為他們的落腳處，不僅成為課後照顧的據點，還要幫忙準備餐食。新北市政府社會局媒合台積電慈善基金會捐了3臺冷凍櫃給新店龜山教會小衛星等兒少課後服務據點，和億生活集團也捐贈旗下米其林一星品牌「添好運」五大著名港點美食，希望照顧原民孩子的營養均衡。
台積電慈善基金會副執行長彭冠宇表示，該會以照顧偏鄉弱勢孩童、推廣孝道與致力惜食為宗旨，與新北市社會局弱勢優先、推動惜食分享理念相同，因此特別捐出3臺冷凍櫃，提供新北市兒少課後服務據點使用，並串聯和億生活集團提供食品，讓偏鄉的孩子也能嘗到美食。
和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，有機會讓旗下餐飲品牌，一同參與惜食分享的公益活動，非常的開心，這次提供的米其林一星品牌「添好運」五大著名港點美食，包含酥皮焗烤叉燒包、港式牛腩湯麵、添好運流沙包、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪，以及深受喜愛的港式蘿蔔糕共100組禮盒。
龜山教會阿諾牧師表示，由於社區主要是原民家庭，家長都需要到外地去討生活，不僅低薪資也工時長，孩子們常常到了用餐時間還看不到家長人影，教會自然成為社區的照顧據點，除了課業的輔導，也要預備餐食，是教會很大的經濟負擔，感謝市府媒合資源。
社會局副局長許秀能到場代表受贈並頒感謝牌，許秀能表示，非常感謝台積電慈善基金會與和億生活集團，新北市共有120個兒少服務據點，其中75個有辦理課後照顧，成為小衛星計畫，台積電致贈的3臺冷凍櫃，除1台給龜山教會，另2台分別給烏來福山天主堂和新店浸信會，這2個據點都有課後照顧，因此也都會幫孩子準備餐食。
捐贈活動中，台積電慈善基金會並安排島嶼記憶教學計畫團隊的講師，帶領兒少和家長一起體會愛並說出愛，許多孩子用色筆彩繪媽媽並獻上深情擁抱，大聲說著「媽咪，我愛您！」