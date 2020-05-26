中選會提醒：5月27日零時起　不得散播轉傳「罷韓」民調、違者最高罰500萬

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會今天（26日)提醒，從5月27日零時起至6月6日下午4時止，不得以任何方式發布罷韓相關民調，也不得報導、散布、評論或引述；投票日當天零時起，不得透過社群媒體或任何方式從事罷免活動，違者處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，即將在6月6日舉行投票。

中選會今透過新聞稿說明，公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；投票日當天，政黨及任何人不得從事罷免活動。

中選會及高雄市選舉委員會特別呼籲政黨、提議人的領銜人、被罷免人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法規定。

高雄市選舉委員會也預告，5月30日上午9時在慶聯有線電視台舉辦公辦電視罷免說明會，除電視直播外，也會在高雄市選舉委員會Youtube頻道直播，播出後檔案也會置於選委會官網，供民眾隨時收看。

為挺韓度過罷免危機，國民黨中央地方動起來，主席江啟臣21日偕秘書長李乾龍邀高雄市議員便當會，研商協助市長韓國瑜，黨盼議員扮潛水艇發揮戰力，議員也允對基層動之以情反罷韓。

江啟臣、李乾龍近來頻頻南下，21日晚上還在議長官舍與國民黨議員便當會，20餘名議員出席，共商反罷韓大計。

另一方面，由於罷免高雄市長韓國瑜案投票6月6日舉行。警政署長陳家欽今天(5/26) 南下高雄督軍，宣示嚴正執法及制裁暴力的決心，以確保罷免案前平安、投開票日平順和投票後平穩。

陳家欽由高雄市警察局長李永癸陪同召開「高雄市第3屆市長罷免案治安維護工作聯合指揮所專案會議」，要求確保選舉過程「平安」、「平順」和「平穩」，若風聞黑道幫派暴力介入罷免案的情資，立即報請檢方指揮偵辦，並一定掃蕩、嚴辦。

陳家欽宣示捍衛罷免案嚴正執法及制裁暴力的決心，並要求罷免案活動期間比照地方公職人員選舉，全程開設治安維護工作聯合指揮所，除了清查和嚴辦黑道幫派暴力介入情資，一旦有受理告發假訊息案件，要用最快的速度偵查和澄清，提供國人正確資訊。

另外，為避免買票與賭盤影響罷免案，警方也將持續投入警力全力嚴查，維護投票的公平、公正。由於這是我國首次執行直轄市長罷免案治安維護，警察機關務必配合選務機關，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」的立場，盡全力圓滿達成這次的維安任務。

陳家欽表示，如果高雄市警察局需求更多支援警力，警政署接獲申請即全力支援。警政署目前支援高市警力每天有80人。

6月6日罷韓案投票當天的1823處投開票所維安工作，李永癸表示，除嚴謹妥適規劃警力，因應突發狀況發生外，也會向警政署申請警力待命支援，機動處理各種突發狀況。

對於近日在網路上出現多種拖延投票和監視他人投票的作法，高雄市警局副局長王欽源也呼籲民眾以理性、和平的方式參與罷免活動，除了加強勸導，絕不容許以強暴、脅迫等方式，妨害或干擾人民行使投票權。目前尚未接獲黑道幫派暴力介入的情資，但絕對不容許黑道幫派暴力介入。