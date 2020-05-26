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搶救台灣農民！玉荷包荔枝與愛文芒果首班包機今起直飛日本

這次共有5家外銷業者參與水果首班包艙，荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸，至6月底止每周二、三將持續直航出口我國水果到日本

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/26 16:46
芒果。(圖片來源：農糧署)

芒果。(圖片來源：農糧署)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）繼上次行政院農業委員會協助花農將新鮮切花輸銷日本，依循花卉包艙模式，今(26)日首班水果包機啟航，載著30公噸愛文芒果與玉荷包荔枝直飛日本成田機場。至6月底前，中華航空將固定每周二、三提供2班貨機艙位，為當地消費者帶來台灣新鮮水果。

農委會表示，台灣荔枝滋味酸甜均衡、果核小且果肉飽滿，深受日本消費者喜愛，去(2019)年外銷達103公噸，金額約新台幣3千萬元，其中銷往日本為99公噸，占外銷總量96%。

另外，我國銷日愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的台灣產品之一，去年芒果外銷日本657公噸，金額約1.6億元。

這次共有5家外銷業者參與水果首班包艙，荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸，至6月底止每周二、三將持續直航出口我國水果到日本，一方面穩定國內農民收益，一方面讓許多日本消費者及在日台灣人，在不受疫情影響的情況下，可以吃到最甜蜜幸福的台灣好滋味。

今(2020)年受到新冠肺炎疫情(俗稱武漢肺炎，COVID-19)影響，為確保海外訂單及持續經營既有市場，農委會除了提供芒果及荔枝等水果海外拓銷獎勵外，同時依循花卉包艙模式，輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成「協議包艙」（類包機），以穩定航空貨運的艙位與成本。

相關新聞：搶救台灣花農!首班花卉包機今起直飛日本 下階段將納入芒果、玉荷包

輸日等級玉荷包荔枝。(照片來源：農委會)
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