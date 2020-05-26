武漢肺炎台灣應變快　民調：民進黨、陳時中拿高分、罷韓風正流行

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）武漢肺炎疫情在全球仍熾，台灣蔡英文政府因為提早因應得以降低傷害，截至26日更連續44天(超過3個潛伏期)無本土病例，近日多家調查皆顯示蔡政府滿意度高，而26日台灣民意基金會所做調查更指有71%民眾贊同蔡英文處理國政方式，69%對民進黨未來執政有信心，約55%滿意政府紓困表現。

同樣的調查也涵蓋6 月6 日罷韓投票選民意向，在二十歲以上台灣成年人中，有57%基本上樂見高雄市長韓國瑜被罷免成功，28%不樂見，顯示一種樂見「罷韓行動」成功的全國性氛圍已經形成，而且有39%的人強烈希望見到罷韓成功，這正構成一股強大的罷韓驅動力。此外，在全國為範圍，二十歲以上的成年人中，有46%表示一定會去投票，而高雄市選民方面，宣稱一定會去投的有47.9%，可能會10.3%，可能不會11.1%，一定不會24.1%，6.6%選擇拒答。

疫情自今年1 月大爆發，造成全球性災難，目前已造成550 萬人確診，約35 萬人死亡。究責中國的聲浪方興未艾，世界衛生大會也通過多達120 個

國家的連署提案，要求成立獨立調查團，調查武漢肺炎疫情的起源、擴散過程和相關國家的處置。根據民意基金會的調查，台灣有高達76%基本上同意「中國因隱瞞早期疫情，要對這次武漢肺炎疫情大爆發造成全球性災難，負起最大責任」，近17%不同意，形成很高的社會共識。

蔡英文總統的第二個任期就在這樣大的歷史脈絡下展開，台灣因為防疫表現備受國際肯定，讓世界第一次這麼清楚看到台灣，也意識到台灣被中國長期孤力在國際社會外的不合理性，轉而同情台灣。因此調查也發現，有約78%受訪民眾「以身為台灣人，不是中國人，而感到光榮和驕傲」，約17%沒有那種感覺；另外，高達66%民眾基本上不支持「一國兩區，未來統一」的主張，僅有21%支持。

同樣地，台灣人展現對民進黨再次完全執政的信心，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有69%的人基本上對民進黨未來執政有信心，雖然有22%受訪者沒信心，基金會董事長游盈隆表示，信心程度高到令人意外。

今年一月武漢肺炎疫情全面爆發，1 月20 日衛福部疾管署中央流行疫情指揮中心二級開設，三天後，武漢宣佈封城，指揮中心由一級開設提升為二級開設，並由衛福部長陳時中出任指揮官。民意基金會調查發現，台灣人對陳時中的感情溫度是87.78 度，遠遠超過不冷不熱的50 度，也遠超過台灣人對蔡英文、賴清德與蘇貞昌的感情溫度。

關於政府近期各項紓困工作表現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有約55%基本上滿意蔡政府的各項紓困表現，約38%不滿意。這項發現透露多數民眾仍認為政府紓困工作應該要做的更好一點。