敦睦艦隊抗體報告出爐！　陳時中：共4波人傳人　首例於台灣感染

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布敦睦艦隊武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情調查結果，根據全艦711名官兵血液抗體報告，除36名確診者外，另有8名血清抗體陽性的極可能病例，推估共有四波人傳人疫情。

指揮中心表示，本次群聚疫情共36名確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

36名確定病例中，男性32名，女性4名，年齡介於20多歲至40多歲。25名有症狀者發病日介於3月10日至4月22日，主要症狀包含：嗅覺異常、咳嗽、喉嚨痛等；另有11名確定病例及3名極可能病例無症狀。

專家諮詢小組召集人張上淳於記者會後補充說明，此次艦隊成員約有57%有嗅覺異常的症狀，過去多認為歐美病毒株較容易有該症狀，中國的病毒株則較無，然而病毒株經比對後，發現和菲律賓的病毒較為類似，研判為東南亞病毒株。

此外，調查確定病例之住宿艙間分布，並無特別時間與空間群聚現象，研判住宿艙間並非主要傳播地點，較可能是人員艦上活動空間狹小且密切接觸而傳播。相較法國戴高樂號或美國羅斯福號航空母艦，此次磐石艦群聚侵襲率較低，且疫情未快速傳播，推測與該艦推行全艦人員佩戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每日體溫監測等有關。

指揮中心再次呼籲，由於武漢肺炎感染症狀可能輕微或不具特異性，民眾仍需保持社交距離、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，落實勤洗手等防疫新生活運動。相關新聞：陳時中：6/7起台灣國內解除人流限制 鬆綁各項防疫措施