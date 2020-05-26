陳時中：6/7起台灣國內解除人流限制　鬆綁各項防疫措施

截圖自中央流行疫情指揮中心5/26直播記者會。 截圖自中央流行疫情指揮中心5/26直播記者會。

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，國內今日無新增病例，考量國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，規劃於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，也不再做人流管制。

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指揮中心指出，國內迄今已連續44天(超過3個潛伏期)無本土病例，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此若在6月7日(4個潛伏期滿)仍可維持本土病例零確診，將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實名(聯)制，及落實個人防護措施(勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸時佩戴口罩)，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

此外，今（26）日稍早在防疫措施解禁會議上，行政院長蘇貞昌也曾表示，國內若能順利度過第四個14天零本土病例或無社區感染，政府也將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。

但是蘇院長強調原則就是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，因應其他國家疫情仍不穩定，國境仍然要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，由指揮中心在6月1日公佈。