中國深圳台資印刷電路板 松維電子總經理驚傳輕生

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）自武漢肺炎在中國爆發以來，不少在當地投資的外資包括台商在內，都受到這波疫情的衝擊、公司營運狀況面臨重大考驗。近日驚傳印刷電路板（PCB）產業中頗有名氣，有40多年歷史的深圳松維電子總經理魏嘉政，在中國輕身過逝的消息。

面對武漢肺炎的肆虐，松維電子(Sung Wei Electronics)總經理魏嘉政為安定員工，曾於2月28日在臉書以「松維總經理 致員工一封信」貼文，內容提及「2020 年這個春天，沸沸揚揚中，一場突如其來的疫情爆發。讓一切突然的停下來，猶如冰封時代的到來，人人驚慌失措，萬巷空寂。」

他還說，公司員工500多名，每月員工工資、租金、水電各費及生產制造物料費以千萬計數。公司歷經41年的發展，多年以來，公司上下齊心，不斷研發新產品、優化制程。公司的成長和大家的團結一心，齊心協力是緊密相連的。這些天需要考慮的事情太多，但是員工是他最先考慮的。必須保證員工收入不受損失，再權衡其他方面吧，所以決定:松維不裁員、不降薪。盼全員共體時艱渡過難關。

據松維電子官網的資料，松维電子於1979年3月成立於台灣桃園，1996年3月在廣東深圳設廠，2016年營業額超過4000萬美元。該公司致力於生產銀膠貫孔及銅膠貫孔板，對環境污染小，但卻持續投資污水處理及循環系統。

隨著武漢肺炎疫情趨緩，中國也開始大復工，卻傳出魏姓總經理輕身的消息，是否是被疫情壓跨或是有其他因素，目前尚不得而知，松維電子公司尚未對外說明。

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