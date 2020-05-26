向移工宣導「擴大自行到案」 移民署行動列車駛進六輕

(說明：移民署雲林縣服務站到近有萬名移工的麥寮台塑工業園區宣導，期盼藉由移工的力量鼓勵若有逾期居停留的外國朋友投案。（照片來源：移民署雲林... (說明：移民署雲林縣服務站到近有萬名移工的麥寮台塑工業園區宣導，期盼藉由移工的力量鼓勵若有逾期居停留的外國朋友投案。（照片來源：移民署雲林縣服務站）)

移民署推動「擴大自行到案」專案，採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，幫助在臺逾期居停留的外籍人士能儘速返回母國。專案即將於6月30日結束，為了讓更多的移工了解專案內容，移民署雲林縣服務站今(26)日啟動行動服務列車到麥寮台塑工業園區，結合通譯人員向園區內的移工們宣導擴大自行到案專案的內容，請他們鼓勵周遭如有逾期居停留的外國朋友，早日到移民署投案。

麥寮台塑工業園區內移工人數眾多，據其移工管理人員表示，企業自行聘僱的技術性泰國籍移工就有154人，若加上承包商聘僱每日進出園區內工作的各國移工，更將近1萬人，為了避免逾期且疑似罹患疾病的外來人口因罰鍰或是管制規定而不敢就醫造成防疫破口，雲林縣服務站特別前往宣導「擴大自行到案」專案。除張貼海報外，為因應疫情，避免大型集會造成群聚感染風險，此次宣導採用廣播方式，由通譯人員協助以多國語言透過園區內的廣播系統讓每一位移工都能夠了解專案內容，並請他們轉告周圍朋友，若有逾期的情形，能夠儘早到移民署投案。

雲林縣服務站主任黃玟晸指出，移民署因應疫情推動「擴大自行到案」專案，目的是希望幫助在臺逾期的外來人士能夠主動出面投案，避免因四處躲藏而形成防疫破口。麥寮台塑工業園區是雲林縣內最大的工業區，移工人數眾多，所以服務站準備了多語版本宣導摺頁及海報張貼於公佈欄，並以廣播的模式宣導，希望能鼓勵潛在的失聯移工或是逾期居停留的外來人口出面投案。如有其他疑問，也可撥打移民署「0800-024-881」或是勞動部「1955」等專線諮詢。

訊息來源：移民署雲林縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)