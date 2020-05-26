【快訊】澳門賭王何鴻燊98高齡去世　4個太太17子女、豪門傳奇曾拍成電影《賭城大亨》

更新時間: 2020-05-26 16:16

首次發稿: 2020-05-26 14:54

何鴻燊的家人下午證實他的死訊 (香港01直播截圖)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 高齡98歲的澳門賭王何鴻燊(Stanley Ho)昨(25)日突然傳出命危消息，據香港東網與經濟日報等媒體報導，他已於今天(26日) 下午1時05分病逝，享壽98歲。

何鴻燊的家屬下午兩點左右，也在養和醫院舉行簡單的記者會，證實賭王過世的消息。

健康情況不佳的賭王，近年長住在養和醫院休養，他的病況從5月初開始就急速惡化，雖有8位權威醫生救治，近日更注射多支強心針以保命，仍不樂觀。家屬已預先被告知要做好心理準備，昨醫院陸續通知家人到醫院，他的3位太太，二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪隨侍在側。

香港經濟日報報導，賭王何鴻燊被譽為澳門賭王和首富，據富比世的估計，2005年他在全球富豪榜中排第151名，淨資產總值86億美元。

回顧何鴻燊的人生，也是頗具戲劇性。

何鴻燊的曾祖父是英籍猶太人 Charles Henry Maurice Bosman（何仕文），因此他擁有猶太、荷蘭、英國、中國等血統。

白手起家的何鴻燊1961年與霍英東等人結成聯盟，競投得澳門博彩專利權，創辦澳門旅遊娛樂有限公司，建成葡京酒店娛樂場，使他得到賭王之名，雄霸澳門賭權近半個世紀。

除了博弈業，他也在香涉獵旅遊、航運、地產、財務、空運等行業，1972年在香港創立信德集團(00242)有限公司。

除了事業，何鴻燊的私生活也相當精彩，他一共有四個太太及17名子女，複雜的婚姻關係與豪門恩怨，也影響其集團的發展。

2009年，何鴻燊在「四太」梁安琪家中跌倒，情況一度嚴重，由於當時尚未對外公佈如何分家產，隨即引起一場分產風波，幾位太太甚至不惜對簿公堂。當時臥病在床的賭王，心裡不知做何感想？

何鴻燊的四位太太，包括元配黎婉華、二太太藍瓊纓、三太太陳婉珍及四太太梁安琪。何鴻燊曾公開說元配黎婉華是其一生中最愛，黎婉華離世之時，何鴻燊還傷感表示：「最愛的已去世。」

2007年賭王與四太太梁安琪(左2)攝於香港 (美聯社)

香港導演王晶曾將何鴻燊的故事拍成兩部電影，分別是《賭城大亨新哥傳奇》和《賭城大亨至尊無敵》，由劉德華飾演主角賀新，藍本就是來自何鴻燊。

自賭王何鴻燊入住養和醫院後，幾房子女常會抽空探望。昨日外傳何鴻燊病危時，二房女兒何超儀跟老公陳子聰正在養和，夫妻倆戴著口罩離開醫院，何超儀並向傳媒表示爸爸健康「很好」，對是否病危並未回應。

至於賭王二房長女何超瓊更是回覆傳媒：「絕無此事。」

如今這個事實已經無法再否認了。

澳門賭王何鴻燊女兒何超儀(上圖) ，18歲以歌手身分出道，後來出演多部電影，也參與許多西片演出，與丈夫陳子聰的電影製作公司852Films也曾監製多部西片。（中央社檔案照片)