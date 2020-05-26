移民署宜蘭站走入廠區 向移工宣傳「擴大自行到案」

(說明：移民署宜蘭站期望潛移默化的將相關資訊透過移工們的人際網絡將訊息傳達給失聯的移工朋友(移民署宜蘭站提供)) (說明：移民署宜蘭站期望潛移默化的將相關資訊透過移工們的人際網絡將訊息傳達給失聯的移工朋友(移民署宜蘭站提供))

內政部移民署為避免失聯移工成為人口販運被害人及防疫體系的破口，自今(109)年4月1日至6月30日止推出「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵在臺逾期停居留之外來人口主動出面投案;且凡於專案期間主動投案之失聯移工可獲「免收容、免管制、新臺幣2,000元罰鍰」之簡便措施。北區事務大隊宜蘭縣服務站於本(26)日結合宜蘭縣政府警察局、蘇澳鎮衛生所攜手至「邦特生物科技股份有限公司」及「羅東鋼鐵股份有限公司」，進行「失聯移工自行到案專案」、「防範新冠肺炎」及「防制人口販運」宣導活動。期望藉由新住民姊妹與移工的閒話家常，潛移默化的將相關資訊透過移工們的人際網絡將訊息傳達給失聯的移工朋友。

本(26)日活動於上午9時舉行，首先由宜蘭服務站主任簡聰洲透過海報文宣及越南籍姊妹的即時口譯，向兩公司的移工朋友逐一說明「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」的簡便措施，以及防疫期間保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離的重要性。緊接著蘇澳鎮衛生所曾琇鈺護理長向移工朋友們示範如何乾淨洗手及配戴口罩，最後由宜蘭縣政府警察局張晉凱巡官搭配服務站同仁以文宣，利用淺顯易懂的案例說明加上有獎徵答，向移工朋友宣導「防制人口販運」。來自越南的移工阿明表示:「感謝內政部移民署推行這麼良善的移工政策並關心我們的健康，他會和兄弟們將資訊傳給群組內的同鄉朋友，讓臺灣友善移工的措施為更多人知道」。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示：「希望新住民及移工朋友們多多利用人際網絡，將政府防疫作為、自行到案專案及防制人口販運等資訊，傳遞到各個角落，以建構一個資訊完整的外來人口宣傳網絡」。

訊息來源：移民署宜蘭縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)