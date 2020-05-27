〈時評〉年度股東大會在即　公司派VS.市場派煙硝味濃

面臨經營權之爭的大同公司17日在大同大學召開股東常 會，現場公告此次股東大會依法由大同公司全程錄影錄 音，請股東勿自行攝影、錄影、錄音... 面臨經營權之爭的大同公司17日在大同大學召開股東常 會，現場公告此次股東大會依法由大同公司全程錄影錄 音，請股東勿自行攝影、錄影、錄音。 中央社記者吳家豪攝 108年6月17日 (來源 中央社)

每年5至7月（尤其6月），是大多數上市、上櫃公司召開一年一度股東大會的日子。隨著電子投票的開始推廣，讓眾多公司集中同一天舉行造成同具股東身分者分身乏術、或股東大會故意挑在鳥不生蛋處讓股東疲於奔命等怪現象，終可望獲得改善。倒是若干所謂公司派與市場派摩拳擦掌、煙硝味濃的公司（如果又適逢董監事及獨董改選，更無異火上加油），金管會如何扮演好中立的裁判角色，替眾多小股東權益把關，在在值得省思！

據報導，今年有經營權之爭，比較讓市場關注的公司，有泰山、東元、泰豐、友訊、大同、彰銀、華票等。之所以有市場派想介入公司經營，原因不外乎原公司派績效太差，或公司資產誘人（如大同、泰豐、東元），或原經營團隊持股偏低（如大同董事長個人名下持股僅有0.6％，其中更超過9成已質押）。股市本來就是個比實力、講競爭的市場，讓持股低、績效差的「萬年董事」霸佔公司經營權，相對就是在傷害眾股東的權益，市場派想取而代之，何罪之有？

公司派反制市場派逼宮的招式，如增加董事席次或縮減董事席次、延後召開股東會、辦私募以稀釋市場派持股比率、高價徵求小股東委託書等，總之，花招盡出，無奇不有，就是抗拒真槍實彈，大家持股比例見高下！

資本50億的泰山，明年改選董事席次預計增加到17席，比2593億股本的台積電董事會陣容還龐大，不誇張嗎？東元明年改選董事席次，預計由目前的15席縮減為7至11席，是覺今是而昨非嗎？友訊延後召開股東會遭證交所罰30萬元，出錢的是公司（也就是每一位小股東都攤到了），公司派每一個都啥事也沒，夠荒謬吧？泰豐以500元商品劵引誘小股東交付委託書，也是慷公司之慨，讓公司派的無本生意更順利得逞，不是嗎？

小股東要問的是：公司派徵求委託書的上限，金管會有每一家都嚴格去審查檢驗嗎？公司要募資，原股東沒有優先認購權嗎？想找「特定人」玩私募花招的東元、泰豐，認購價以市價8成計，「特定人」價差利得明顯可觀！以股本47.33億的泰豐為例，私募的2億股如果是由股東以市價8成、每千股認購350股來算，股東每持有一張（1千股），認購的350股與5月25日的泰豐收盤價價差就超過1千元，比委託書500元商品劵的兩倍還多！

辦私募讓利給「特定人」，原股東吃的悶虧，金管會看到了嗎？無計可施嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授)