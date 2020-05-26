〈時評〉台北車站坐不坐？不一樣的思考

台北車站在疫情過後，究竟要不要再禁止遊客大量聚集，席地而坐，最近意外引起網友論戰，交通部長林佳龍要求台鐵研究兩全其美之道，希望全案圓滿落幕。

過去台北車站因為交通方便，場地寬敞，一直是假日外籍人士及穆斯林教徒喜愛的聚集之地。台灣當然歡迎不同背景國際友人光臨，更期待認同這塊土地人士，共同在此打拚，因此如何尋覓合適的場地，讓大家假日聚會，是政府重要課題。

台北車站現在是台鐵、高鐵、北捷、桃捷等四條鐵道運輸匯集之地，每天有50萬人口進出，不僅是大台北地區最重要的交通樞紐，也是國際人士進入台灣映入眼簾的第一印象，其重要性不言而喻。

台北車站的管理，有三大重要課題，必須重視。其一是四大軌道運輸系統，每天必須圓滿達成運輸旅客任務，另一是公共安全，再則是環境景觀的維護。

其實四大軌道運輸系統新舊雜陳，最舊的台鐵歷史可以回溯至日據時代，不下百年之久，其次是高鐵及北捷，最新的是桃捷，這四大運輸系統每天都能圓滿達成旅客輸運任務，值得肯定，毋庸置疑。

但是談到公共安全問題，台北車站是令人擔憂的。偌大的建築，每天50萬人進出，其電力系統新舊雜陳，再加上台北位於地震帶，如果又遇到人為衝突意外，後果不堪設想。因此台北車站平時就有必要做好人流疏散的工作，不適合聚集大量人潮，否則如果發生公共安全事故，人員死傷必定慘重。

猶憶去年2月間，發生在埃及開羅的火車站大火，導致25人死亡，50人受傷。開羅火車站的人潮與台北車站根本無法相提並論，尚且付出如此慘重代價，台北車站的公共安全問題，尤顯重要。

再說到觀瞻環境問題，目前不少遊民每天佔據車站大廳，被褥家當堆積，竊盜、衝突事件頻傳，旅客路過避之唯恐不及，國際觀光客見此台灣門面，恐怕很難留下美好印象。

台北市政府、交通部有必要協助台鐵徹底整頓台北車站亂象，妥善安置弱勢族群，讓他們都能夠得到合適的照顧。至於外籍人士及不同宗教族群的假日聚會，政府也有必要另覓妥善的公共場所，讓大家能夠溫馨祥和地聚集在一起，渡過假期，又不用擔心有公共安全的疑慮。

台北市現在空置的學校、營區不少，只要兼顧交通方便及場地舒適，相信協助過去在台北車站聚集的不同族群人士，應該是可以接受的。

交通部長林佳龍期許台北車站兩全其美的解決之道，應該是正確的，但是需要台北市政府及相關部會，共同伸出援手，協助台鐵，才有可能徹底整頓妥當，還台北車站安全、乾淨、舒適的環境，讓國際人士及旅客留下美好的印象。

