台灣環境教育從小扎根 童愛繪本得獎作品出爐

1090526照片-長榮百合國小的喇夫哈斯·卡勒聖與同學介紹環境地圖。(照片來源：環保署) 1090526照片-長榮百合國小的喇夫哈斯·卡勒聖與同學介紹環境地圖。(照片來源：環保署)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院環境保護署今(26)日舉辦「童愛繪本頒獎典禮暨環境地圖徵選起跑」活動，該署期望透過閱讀繪本、創作地圖，啟發孩子珍惜環境、愛上環境。今年更首次擴大辦理「環境地圖創作徵選活動」，鼓勵全台灣國小學生踴躍投稿，各組前20名投稿作品即可獲得早鳥獎，總獎金達新台幣20萬元。

環保署副署長蔡鴻德表示，有這麼多優秀的繪本作品來角逐，顯示環境教育繪本是有市場的，許多出版社、創作者都希望提出生動的作品，讓小朋友可以從教科書以外的書籍來學習環境知識。

環保署在2019年10至11月間辦理「童愛環境教育繪本徵選活動」，在93件作品中評選出「生活環保」及「自然保育」2大類，共6本適合兒童閱讀的優質環境教育繪本。獲獎作品，生活環保類第一名為「你好，保羅」、第二名「卡達」、第三名「三位樹朋友」，在自然保育類的獲獎作品，第一名為「稻草人」、第二名「流浪的狗」、第三名「打氣粥」。

環保署以「我們帶領孩子從閱讀繪本出發，也期待孩子能走入真實的環境中，勾勒出一幅屬於自己的環境地圖」，在去（2019）年邀請台北市民族國小、桃園市北湖國小、屏東縣長榮百合小學分別進行了「都市型」、「環境議題型」、「偏鄉部落型」三種不同環境型態主題的地圖繪製示範。

蔡鴻德表示，環保署重視「從小扎根」的環境教育，回顧台灣資源回收能做得好，正是從孩子回家影響大人，藉著校園的班際競賽，學生們努力做好環保。而透過「環境地圖」是希望鼓勵學童重新觀察、體驗探索進而分析身邊的環境。藉由這些課本上學不到的經驗，培養孩子自然產生對環境的愛護心態。

環保署今年首次擴大辦理「環境地圖創作徵選活動」，並邀請到教育部共同合作，參與對象以國小學生為主。期望透過地圖創作讓學童打開感官，探索自身所處的生活環境，拾起與環境之間的連結。在老師或家長的引領下，孩子向環境發出關懷、與人群建立互動，反思現狀且實踐改變，展開一場珍貴的環境教育體驗。

2020年「環境地圖創作徵選活動」報名自即日起至8月14日止，開放全國國小學生組隊報名。徵選組別分為「中年級組」與「高年級組」，各組第1名可獲得新臺幣3萬5,000元高額現金禮券。為鼓勵孩童踴躍投稿，各組前20名投稿作品即可獲得早鳥獎500元超商禮券，總獎金達新臺幣20萬元，徵選辦法可於活動網站查詢。

照片由環保署提供