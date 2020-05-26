突然好想你！台灣搖滾天團五月天線上演唱會　香港歌迷淚奔：五月還是要有五月天才完滿

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台灣知名搖滾樂團五月天將於五月的最後一天(31日)舉辦線上演唱會「突然好想見到你」，和全球五迷相約空中唱起來，許多歌迷更已經興奮的開始倒數！

五月天演唱會門票總是一票難求，而今年受到疫情影響，該團原訂於5月香港紅館舉辦的演唱會也臨時喊卡，五月天主唱阿信(本名陳信宏)昨(25)日於臉書上和歌迷相約5月31日晚上8點，將推出線上演唱會「五月天突然好想見到你」(Mayday live in the sky)，消息一出五迷開始沸騰。

阿信寫道，「誰說2020沒有五月之約，2020.5.31 pm 8:00 Mayday live in the sky，我們偶爾遲到，但是一定會到，5月的最後一天，每個城市、每個時區，全球同步 Live 五月天。」

該貼文至今(26)日中午，不到短短一天已獲6.3萬人次按讚，1.2萬次分享，吸引大批網友留言，有歌迷表示，「感謝五月天在香港如此艱難的時候履行五月之約，為香港人打氣。五月還是要有五月天才完滿」、「人人都是搖滾區」、「團服螢光棒雞排奶茶通通準備好了!」更有五迷開始「期待8月新加坡之約」，由此可見五月天的高人氣。



阿信貼文（來源：阿信臉書）