【快訊】台灣「三金影帝」吳朋奉猝逝家中　享年55歲

2010年吳朋奉因演出電影「父後七日」獲得第47屆金馬獎最佳男配角。中央社 2010年吳朋奉因演出電影「父後七日」獲得第47屆金馬獎最佳男配角。中央社

更新時間: 2020-05-26 12:24

首次發稿: 2020-05-26 10:39

吳朋奉（左），也曾加入導演吳念真（右）的舞台劇「人間條件3 台北上午零時」，發揮精湛演技。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）曾獲金鐘獎迷你劇集最佳男主角的55歲演員吳朋奉經紀人今天(26日) 稍早證實，吳朋奉「星期天（24日）已在家中過世」，目前正等待法醫鑑定報告出爐。

吳朋奉經紀人表示，吳朋奉獨居新北市板橋區，24日下午與家人約好外出，但家人到吳朋奉家後，意外發現吳朋奉倒地已無心跳，外表看起來安詳。

吳朋奉以流利的台語縱橫影劇圈，多演出鄉土人物，得獎無數。

2010年吳朋奉曾因演出電影「父後七日」，獲得第47屆金馬獎最佳男配角。其他得獎紀錄包括2008年以《木棉的印記》獲得第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角; 2011年以《歸途》獲得第13屆台北電影節最佳男演員; 2019年以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。堪稱是成功摘下金鐘獎、金馬獎、台北電影節獎座的「三金影帝」。

中央社報導，儘管擁有三金頭銜，他的生活依舊苦哈哈，角色則不脫艱苦人。但吳朋奉個性隨性豁達，也曾多次表達「生不帶來，死不帶去」； 兩年前他陸續為茄子蛋樂團拍攝單曲MV「浪子回頭」、「浪流連」，在YouTube引發熱烈討論，邀演從四面八方奔來，不求金錢名利的他則說：「不能讓生活陷入困境，錢夠用就好。」

吳朋奉經紀人說，吳朋奉3月曾說常喘不過氣，也曾就醫，還不清楚死因是否是心肌梗塞，要等法醫鑑定。

吳朋奉經紀人轉達家屬意願稱，吳朋奉生前低調，靈堂及告別式一切從簡。

吳朋奉以流利台語縱橫影劇圈，多演出鄉土人物，得獎無數。中央社

第54屆金鐘獎頒獎典禮，吳朋奉以戲劇「公視人生劇展–第一響槍」奪得迷你劇（電視電影）男主角獎，他同時擔任頒獎人，意外接下獎座。中央社