【最新】藍營無人在場杯葛？！ 立法院投票同意楊翠出任「促轉會」主委

更新時間: 2020-05-26 11:09

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今天上午行使促進轉型正義委員會委員人事同意權投票，促轉會主委被提名人楊翠，獲得出席立委過半數同意出任促轉會主委。據稱藍營並沒有人在會場杯葛。

促轉會主委被提名人楊翠（下圖)，獲得立法院72張同意票、出席立委過半數通過，同意出任促轉會主委。中央社

圖/中央社檔案照片

ETtoday新聞雲報導，國民黨立法院黨團，上午10時召開「促轉變酬庸，拒絕背書促轉人事案」記者會。黨團總召林為洲表示，他特別反對楊翠擔任主委，因為楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，卻要擔任裁判的角色，決定真相、賠償多少，不適合擔任促轉會委員甚至是主委。

首次發稿: 2020-05-26 10:18

台灣「促轉會」人事案立法院今投票 藍營不認同「促轉變酬庸」、綠營甲級動員確保順利進行

國民黨立法院黨團總召林為洲（右2）、首席副書記長林奕華（左2）及立委吳怡玎（右）、陳以信（左）26日在立法院舉行記者會，表態拒絕為促轉人事案背書。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今天(26日) 將進行促轉會人事同意權案投票。國民黨團總召林為洲表示不認同，會適度表達抗議；民進黨團則發布甲級動員，確保投票順利進行，也希望國民黨適可而止。

此外，國民黨立法院黨團也預計在上午10時召開「促轉變酬庸，拒絕背書促轉人事案」記者會。

立法院會預定今天上午9時行使促進轉型正義委員會（促轉會）人事同意權案投票。

為使今天的同意權案能順利進行，民進黨立法院黨團發布甲級動員，並於上午6時30分於議場前集合，而當議場大門開啟後，民進黨立委隨即進入議場，坐上主席台，確保不會遭到杯葛及順利進行，而民進黨立法院黨團先前已表態會一致性同票。

國民黨立法院黨團總召林為洲近日受訪表示，不滿意且不同意促轉會的委員名單，政治色彩太濃厚，因此不會去背書這樣的人事案；至於用何種方式表達抗議，會再與黨團成員進行討論，目前尚未確定。

是否會採取撕票、推翻票匭等抗議動作，林為洲說，這些都有可能，甚至占據主席台，都是戰術的考量。

立法院司法及法制委員會5月11日審查行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。

委員會歷經近4小時的立委詢答結束後，召委周春米裁示，本案審查完竣，擬具審查報告，提請院會公決，不需交由黨團協商。