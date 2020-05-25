國安高層：不會放棄港人 近期宣布具體協助措施

外界關注香港情勢若惡化，可能部分或全部停止適用港澳條例。國安高層今天說，總統蔡英文的談話是為了正告北京當局不要一意孤行，這不是要「懲罰港人」，蔡政府不會放棄港人，近期也將宣布「具體協助港人措施」。

北京當局推動「香港版國安法」立法，引發港人抗爭。總統蔡英文24日晚間在臉書（Facebook）表示，對於協助受到壓迫的香港人民，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援；但她也提及依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。

國安高層今天指出，港澳條例原就是因應1997年的香港及1999年的澳門在歸併中國後，提出規範交往的制度性法律措施。當年外界對於北京能否長期遵守對港澳的一國兩制承諾高度懷疑，因此給予有別於中國其他地區的特殊化待遇，也是為支撐港人能在國際保障下，繼續生活在高度自治的環境，包括美國政府制定的「香港政策法」等，都是在類似背景下的考量。

國安高層強調，港澳兩地尤其是香港，能否維繫一國兩制的地位，不是由北京單方面定義，包括美國等國際社會都會高度關注，這是為何香港在國際上可享有特殊的待遇關係。

國安高層指出，若北京通過「香港版國安法」威脅香港前途，就會出現港澳條例第60條的「情況發生變化」，政府當然要有所評估，但條例的目標就是支撐港人能繼續享有高度自治。總統的談話是為了正告北京當局，千萬不要一意孤行，這不是要「懲罰港人」，如同總統臉書貼文一開始明確表示：「我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」。

國安高層說，港澳條例已賦予可以「一部或全部之適用」，可以因應的手段相當靈活，包括繼續保留港澳條例第18條規範的「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，並透過施行細則加以精進相關人道措施。

國安高層強調，香港命運深刻影響台灣，港人的權益仍是蔡政府最大的關注所在，蔡政府不會放棄港人，並會參酌美國等國際社會的作法，近期也將宣布「具體協助港人措施」。

熟悉兩岸人士分析指出，如果「香港版國安法」通過，香港國際地位勢必會遭到改變，特殊的政治、經濟、金融戰略角色都會受到衝擊，將導致嚴重的後果。

熟悉兩岸人士表示，北京若片面破壞台海現狀，把兩岸三地之間的問題，拿掉香港這個緩衝閥，等同是把「一國兩制」，甚至「一國一制」的統戰線，直接推向台灣，那北京勢必將在缺乏緩衝閥的狀況下，面對全世界。