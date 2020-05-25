台灣誠品信義接棒24小時書店　結合音樂、生鮮超市、咖啡和調酒　29日起試營運

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陪讀者走過逾18 萬個小時、全球首家24小時書店誠品敦南店將在5月底閉幕，誠品日前宣布24小時書店將由誠品信義店3樓接手，並於今（25）日舉辦信義店改裝後亮相記者會，誠品看好將擴大營收規模10%至15%，且夜間讀者客單價更高。

誠品信義店3樓有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍；除了首次成立「外文專區」廣納逾2萬種外文書與國際脈動零時差，「藝術專區」擁有6千種選書並每季攜手國際大型出版社策畫精選主題。

如果說誠品敦南店帶有藝文古典氣息，動靜皆具的全新24小時書店誠品信義店則以「多維世界，與你同步看見」賦予夜書店新定義。

誠品信義有全台唯一24小時唱片行，也是最具規模的黑膠館、書店裡的24小時生鮮超市，提供產銷履歷健康食材，還有凌晨1時前可微醺閱讀、佐以麵包、牛肉麵小籠包的eslite Café，打造一座「生活與晝夜閱讀的博物館」，將與敦南店無縫接軌，5月29日起試營運。

誠品通路事業群資深協理張曉玲表示，信義店商業模式偏向商場帶動人流的運作，而夜間讀者客單價是比白天較高，預期誠品信義店會有1/5至1/6的營收來自夜間，書店與百貨的銷售比重預估3比7。誠品24小時書店也期待與信義區夜間消費串連，創造更多元的客層，誠品接下來也會在不同據點做快閃24小時書店。