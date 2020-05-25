安倍晉三：日本即日起全面解除「緊急事態宣言」

日本首相安倍晉三今（25）日宣布日本全國解除「緊急事態宣言」。（圖／美聯社） 日本首相安倍晉三今（25）日宣布日本全國解除「緊急事態宣言」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際駔 綜合報導）日本首相安倍晉三今（25）日宣布解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及北海道5都道縣「緊急事態宣言」，也就是說日本正式「全境解禁」，各地方政府將依各自步調恢復社會經濟活動。

日本過去幾個月受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，實施對象為境內47個都道府縣，期限到5月31日止。

但由於疫情趨緩，繼14日對39個縣，以及21日針對近畿3府縣解除解除「緊急事態宣言」，剩下5個都道縣到今天也確定解禁。

不過「緊急事態宣言」全面解除後，也不代表全日本瞬間就能恢復疫情前的正常生活。日本共同社報導，全面解除「緊急事態宣言」後，大約每3週評估每各地疫情狀況，分階段放寬各都道府縣限制。

同時也呼籲民眾建立「新生活方式」來兼顧防疫與社會經濟生活，包括外出時配戴口罩，避開前往具有密閉空間、 密集場所和密切接觸的「三密」特性的場所。

另外，為預防疫情再度擴大，除了要做好維持醫療體系運作的萬全準備，也要強化病毒檢查體制。

日本經濟新聞日前報導，日本政府已開始檢討分3階段放寬目前實施的入境管制措施，目前一個可能方案是先解禁商務人士及研究人員、其次是留學生，最後才是觀光客。