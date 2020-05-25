中國爆發嬰兒染H9N2流感　台灣疾管署提升福建和山東為旅遊警示2級

示意圖／Pixabay，由klimkin提供。 示意圖／Pixabay，由klimkin提供。

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據世界衛生組織(WHO)通報，中國5月份確診2例H9N2流感病例，兩位患者分別為6歲男童和10個月大男嬰，且發病前皆曾有家禽或活禽市場暴露史。基於當地可能具環境暴露風險，我國疾管署宣布，福建省和山東省的旅遊疫情建議即日起提升至第二級警示(Alert)。

疾病管制署表示，世界衛生組織(WHO)於今(2020)年5月23日公布中國5月9日及13日各通報1例H9N2流感病例，其中1例為山東省威海市6歲男童，於4月28日發病；另1例為福建省廈門市10個月大男嬰，於5月4日發病。2例個案症狀輕微，於接受治療後，目前均已康復。

據資料統計，中國(含香港)自去年10月迄今累計7例H9N2流感病例，無死亡病例，分布於安徽省、福建省、廣東省、香港(自廣東省移入)、湖南省及山東省，均為輕症，且均有家禽或活禽市場暴露史。

目前疾管署將中國安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省、山東省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，其他省市列為第一級注意(Watch)。

疾管署提醒，國人前往中國時，應落實「5要6不」原則：

5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

國人返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。