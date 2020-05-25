挑戰「霸凌」與「聽障」敏感議題　日本京都動畫《電影版聲之形》6月中台灣重新上映

大膽挑戰敏感議題 《電影版聲之形》自2017年在台上映以來，以感動口碑淚灑全，並榮登台灣影史日片票房NO.10。（采昌國際多媒體提供） 大膽挑戰敏感議題 《電影版聲之形》自2017年在台上映以來，以感動口碑淚灑全，並榮登台灣影史日片票房NO.10。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）由日本知名「京都動畫」打造，也是京都動畫全球最賣座作品的《電影版聲之形》，自2017年在台上映以來，以感動口碑淚灑全台，在台灣鐵粉不斷要求重新上映之下，《電影版聲之形》確定將在6月12日於全台盛大重映，請影迷務必把握能再於大銀幕上回味經典的機會。

由京都動畫出品，改編自2014年與2015年連續兩年榮獲「這本漫畫真厲害！」男性部門冠軍同名漫畫的《電影版聲之形》，劇情描述一位曾在小時候欺負同班聽障少女的少年，長大後想為少女贖罪，並開始接納自我與周遭人們，是個一開始讓人心痛，最後卻又賺人熱淚的感動物語。

劇情大膽挑戰「霸凌」與「聽障」兩大敏感議題，曾引發日本社會極大關注，原著漫畫當時甚至因為題材敏感，導致雪藏兩年才出版問世，日本之後推出電影版登上大銀幕，並打出「鼓起勇氣，向你傳達心聲」作為宣傳標語，再度引發關注。

片中男女主角隨著事件而彼此理解、包容的過程，也讓不少觀眾淚灑戲院，更獲得《你的名字》導演新海誠力讚：「這是一部非常棒的作品，到處都充滿認真細緻的構思，畫風、色彩和情感都呈現得十分唯美。」之後更接連勇奪「日本奧斯卡」優秀動畫作品獎；「東京動畫獎」最佳動畫、最佳編劇；「文化廳媒體藝術祭」動畫部門優秀獎；「日本電影批評家大賞」動畫部門最佳作品等眾多獎項肯定！

本片叫好又叫座，日本總票房突破23億日元（約新台幣6億3900萬元），吸引超過177萬日本民眾觀賞；更引發海外發行商對本片的搶購熱潮，國際版權熱賣台灣、英國、香港、新加坡、馬來西亞等超過30個海外國家，全球熱賣突破35.3億日元（約新台幣9億8100萬元），成為京都動畫成立以來，全球票房最賣座的動畫電影！

而在台灣票房也同樣亮眼，不僅榮登2017上半年最賣座日本動畫電影，更以6866萬元總票房，成為台灣影史日片票房第十名，甚至還有忠實觀眾進戲院17刷，顯見本片魅力十足！

這部獲屢獲獎項肯定，並成為京都動畫全球最賣座作品的《電影版聲之形》，即將在6月12日於全台盛大重映。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。