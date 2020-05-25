涉違美國國家利益與侵害新疆人權　33家中國企業與機構遭列黑名單制裁

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國商務部22日分別以違反美國國家與外交利益、侵害新疆維吾爾族人權等理由，將三十三個中國研究機構、企業列入「實體清單」，以限制其購買、使用美國技術，這些公司與機構業務多與網路安全、AI辨識有關，包括中國資安巨頭奇虎360等在列。

去（2019）年5月，美國將華為及68家非美籍相關企業列入黑名單後，接著同年10月又因中國侵害人權理由，新增28家中國公司至制裁名單中，禁止美國企業出售一些科技技術給這些公司，這些公司包括新疆公安廳，以及從事人臉識別技術研發的海康威視、曠視科技及大華科技。

22日受到制裁的中國公司核心業務多務網路安全與人工智慧有關，一旦一些技術移轉受到限制，恐影響到其業務發展。

根據美國商業部新聞稿，分列在二份黑名單中的共33家公司或機構位在中國、香港、開曼群島的中國公司，包括奇虎360、烽火通信、東方網力、雲從科技、達闥科技，以和中國公安部物證鑒定中心、哈爾濱工業大學、北京計算科學研究中心等。

美商務部聲明說，其中七家公司和兩家機構涉及參與侵犯新疆維吾爾族等其他少數族群人權，行為包括鎮壓、大規模任意拘留、強逼勞動及高科技監視等。另外二十四家中國公司和機構被指為解放軍採購物資，其中名單上還有復旦大學副教授朱杰進，但星島日報指他是上海維逸測控公司的銷售總監，該公司主要業務為高性能傳感器。

被指為中國解放軍採購物資的24家公司或機構黑名單:

Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd. （北京達闥科技）

Beijing Computational Science Research Center （北京計算科學研究中心）

Beijing Jincheng Huanyu Electronics Co., Ltd. （北京錦程環宇科貿）

Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research （北京高壓科學研究中心）

Chengdu Fine Optical Engineering Research Center （成都精密光學工程研究中心）

China Jiuyuan Trading Corporation （中國久遠物資貿易公司）

Cloudminds (Hong Kong) Limited （香港達闥科技）

Cloudminds Inc.（達闥科技）

Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd. （哈爾濱創越科技有限公司）

Harbin Engineering University （哈爾濱工程大學）

Harbin Institute of Technology （哈爾濱工業大學）

Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd. （哈爾濱蘊力達科技開發有限公司）

JCN (HK) Technology Co. Ltd. （精納科技有限公司）

K Logistics (China) Limited （中國快急送物流有限公司）

Kunhai (Yanjiao) Innovation Research Institute （昆海（燕郊）創新研究院）

Peac Institute of Multiscale Science （頂峰多尺度科學研究所）

Qihoo 360 Technology Co. Ltd. （奇虎360科技有限公司）

Qihoo 360 Technology Company （奇虎360科技公司）

Shanghai Nova Instruments Co., Ltd. （上海諾輝工程科技發展有限公司）

Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd. （四川鼎澄物資貿易公司）

Sichuan Haitian New Technology Group Co. Ltd. （四川新天元科技有限公司）

Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd. （四川圖斯克進出口貿易有限公司）

Skyeye Laser Technology Limited （礪劍天眼科技有限公司）

Zhu Jiejin 復旦大學副教授朱杰進

涉參與侵犯新疆維吾爾族等其他少數族裔人權侵害工作的9家中國企業及機構: