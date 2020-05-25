中國兩會再現「倒習」聲浪 前政協委員籲罷免阻止「皇帝夢」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎造成全球550萬人染疫，34萬人死亡，各國向中國求償金額高達1600兆新台幣。正在進行的中國兩會，倒習、反習聲浪越來越高，近日網路一封「反習信」，盤點習近平上任以來採取高壓手段進行政治清洗、「戰狼式外交」樹敵無數，疫情導致國內經濟蕭條，失業率嚴重，要求中國全國人大罷免習近平止血。

《新唐人電視台》報導，由前青海省政協委員王瑞琴發出的公開信，內容說武漢肺炎爆發後，中國企圖通過噤聲吹哨人李文亮、並掩蓋疫情真相導致病毒擴散全球，造成至少34萬人死亡。

習近平2012年上任以來，對中國政壇進行高壓清洗，抓捕異議份子、驅除低端人口、打壓言論自由、宗教自由，針對新疆穆斯林人口進行種族清洗，建立集中營等。

《反習信》中提到，由習近平領導的北京當局強行破壞《中英聯合聲明》，違反鄧小平1984年提出的「香港50年不變」的承諾，導致香港持續動蕩，外資撤離香港，失業率激增。

北京當局的「戰狼式外交」也遭全球詬病，中國駐外使節屢次挑釁各國媒體，捏造謠言、與駐地國媒體針鋒相對，樹敵無數，使中國在國際上遭到孤立。

王瑞琴呼籲兩會的各人大代表及政協委員，出面罷免習近平。

報導中指出，香港科技大學社會科學副教授成名說，雖然聯署罷免習近平幾乎不可能成功，但隨著反習的聲浪越來越高，顯示中國政壇上有許多人開始對於習的獨裁統治不滿。若國內經濟持續走弱、失業率增高，人民不滿增加，可能引發政治危機。

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