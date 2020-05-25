【台灣最強業配王】陳時中在屏東墾丁穿的花襯衫與木屐詢問度高　防疫旅遊下一站: 還要再看看

陳時中（前右2）造訪墾丁所穿的花襯衫和木屐詢問度爆表，屏東觀光協會表示，襯衫將研議量產上市。圖為陳時中23日晚間與屏東縣長潘孟安（前右）... 陳時中（前右2）造訪墾丁所穿的花襯衫和木屐詢問度爆表，屏東觀光協會表示，襯衫將研議量產上市。圖為陳時中23日晚間與屏東縣長潘孟安（前右）等人開心合影。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，周末率團到墾丁示範防疫新生活，周六23日晚上還逛墾丁大街宣導。

屏東縣觀光協會昨(24)日表示，陳時中逛街所穿花襯衫爆紅，詢問度爆表，將研議量產上市。

陳時中本人今天（25日) 說，墾丁行應有帶頭示範樂活防疫的效果；至於是否有下一趟，還要再看看。他說，台南市有邀約，但還沒有確定計畫。

陳時中23日晚到墾丁大街宣導「防疫新生活」、「樂活防疫」，屏東縣觀光協會總幹事張福生指出，陳時中與防疫團隊、屏東縣長潘孟安所穿的花襯衫吸睛，不少人打電話到屏東縣政府、觀光協會與各大飯店詢問，花襯衫哪裡可以購買，展現「最強業配王」行銷威力。

張福生表示，陳時中等防疫團隊所穿的花襯衫是恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會的幹部制服，每次到國外行銷墾丁的觀光旅遊時，幹部都會穿花襯衫行銷，花襯衫每2年做1套，都是不同花色及款式，阿中部長所穿的花襯衫是最新版，1年多前製作的。

張福生說，由於花襯衫受到熱烈歡迎，觀光協會及產業聯盟近日將開會研議量產上市；至於要在哪裡開賣，也將在會中研議。

另外，張福生表示，阿中部長穿的木屐詢問度也很高，木屐在恆春鎮老街唯一的木屐店可以買得到。

24日下午，陳時中率領防疫團隊首次將指揮中心每天召開的疫情記者會移師墾丁舉行，屏東縣政府在現場擺放多項屏東的水果、花卉及石斑魚等農漁特產品，希望藉由阿中部長的行銷威力促銷，潘孟安也在現場促銷介紹。

屏東縣政府指出，移師記者會馬上展現成效，縣府立刻接到不少民眾電話詢問記者會上的檸檬、文心蘭等在哪裡可以買得到。

圖/中央社

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東檸檬產量占全台8成，文心蘭、蝴蝶蘭等也占全台8、9成，目前是屏東愛文芒果的產期，所以全台各地民眾只要到自家附近水果攤、超市或花店，所買的水果及花卉大多會是屏東生產，都可以幫得到農民。

據了解，多位縣市首長和立委都希望邀陳時中到訪，刺激觀光。媒體也關心，陳時中下一趟防疫旅遊何時啟動；且台南市長黃偉哲邀約，是否成行。

陳時中說，台南市長有邀約，並聯繫指揮中心發言人莊人祥，但還沒有確定計畫，至於其他縣市，則沒有接到邀約。

陳時中今天(25日) 在記者會後接受聯訪時表示，墾丁行應有帶頭示範樂活防疫的效果；至於是否有下一趟，還要再看看。

台南市長黃偉哲25日上午接受媒體聯訪時表示，台南民眾期盼衛福部長陳時中可以到訪，市府希望陳時中來行銷台南的觀光與美食，同時能得到充分休息與放鬆的機會，細節有待規劃。

黃偉哲對此指出，此事還在與陳時中的幕僚研討中，包括日期、方式和地點等，都要好好討論。台南不少民眾、攤商殷殷期盼陳時中的到訪，市府也希望最近就可以來，最好是下週六、日，但基本上也要尊重陳時中時間的安排。

黃偉哲表示，陳時中每週一到週五忙公務、忙防疫，週六、週日中央流行疫情指揮中心還是要召開記者會，等於幾乎沒有家庭時間。

他說，邀請陳時中到台南來有兩個目的，除了希望陳時中幫忙行銷台南的觀光與美食，另外也希望陳時中能得到充分休息。

黃偉哲表示，在安排行程時，盡量避免行銷美食成為負擔，而是要讓陳時中有放鬆的機會，一邊遊山玩水，一方面幫助地方行銷。

媒體也關心，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳缺席墾丁行。張上淳說，因本職是在台灣大學，為了防疫耽誤不少本職的工作，對學校有點說不過去，因此跟指揮官請假留在台北做原來的工作，週末下午都在辦公室處理業務。

陳時中也說，張上淳擔任專家召集人，應指揮中心之邀，力挺防疫工作，幫忙做了很多事情，但還是有本職在，這兩天特別辛苦，也非常謝謝他，並對張上淳喊話：「團隊不能少了你」。

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