民歌之母陶曉清 空軍三重一村首度開講

引領1970年代台灣民歌風潮，被譽為「
台灣民歌之母」的陶曉清，與具有廣播王子美稱的馬世芳， 將於6月6日下午3點，母子聯袂在空軍三重一村「藝人表演劇場」 開講，校園民歌45年來的點滴。此外， 至10月底前還有21堂研習班、民歌文物典藏展及演唱會， 場場都是經典中的經典，精彩可期。
由文化部補助設置的空軍三重一村「藝人表演劇場」，
從6月6日起至10月底每個周末，接連33場的「講唱會」， 將重現不同時代的流行音樂。首日由陶曉清、馬世芳聯袂率先開講， 隔日由歌后鄭怡接力獻聲， 後續還有許多重量級民歌手及新銳音樂人陸續登場。
由文化部補助設置的空軍三重一村「藝人表演劇場」，
新北市文化局表示，三重早年為全台影視產業的核心，
是培育知名影歌星及作曲家的搖籃。本次活動也特別規劃「 民歌演唱研習班」，邀請王瑞瑜、凃佩岑指導教唱， 分別於6月7日、8月2日開班授課。7月5日起另有「 詞曲創作研習班」，由「被遺忘的時光」創作人陳宏銘、「 冬季到台北來看雨」創作人靳鐵章，兩大音樂巨擘聯手開課， 教導詞曲創作的專業能力及分享豐沛的音樂知識。
受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，
民歌講唱會每場開放50個名額，部份場次提供直播收看的服務， 研習班每場開放15個名額，採線上實名制報名， 如有不熟稔線上報名操作的民眾亦可來電洽詢。 參加民眾一律配合配戴口罩、測量額溫及保持安全社交距離， 期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。
更多詳情請上官網及Facebook粉絲團查詢。
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