民歌之母陶曉清 空軍三重一村首度開講

引領1970年代台灣民歌風潮，被譽為「 台灣民歌之母」的陶曉清，與具有廣播王子美稱的馬世芳， 將於6月6日下午3點，母子聯袂在空軍三重一村「藝人表演劇場」 開講，校園民歌45年來的點滴。此外， 至10月底前還有21堂研習班、民歌文物典藏展及演唱會， 場場都是經典中的經典，精彩可期。



由文化部補助設置的空軍三重一村「藝人表演劇場」， 從6月6日起至10月底每個周末，接連33場的「講唱會」， 將重現不同時代的流行音樂。首日由陶曉清、馬世芳聯袂率先開講， 隔日由歌后鄭怡接力獻聲， 後續還有許多重量級民歌手及新銳音樂人陸續登場。

