新北．Google．均一 攜手推雲端自主學習專班

照片來源新北市政府教育局提供
照片來源新北市政府教育局提供
COVID-19疫情點燃全國數位學習風潮，新北市與Google、均一平台教育基金會共同推出「雲端創新師培計畫」，自5月下旬開設「雲端自主學習專班」，透過YouTube 線上直播進行Google Meet、Google Classroom及均一平台等操作教學。今(25)日由吳明機副市長、均一平台教育基金會呂冠緯董事長、Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻，宣示官民協力合作，並與65所智慧學習領航學校視訊連線搶先體驗雲端師培。
侯友宜市長上任後推出「智能城市-教室無邊界，學習無國界」政策，由新北市65所智慧領航學校扮演領頭羊，率先推廣雲端教學、智慧學習。吳明機副市長表示，新北與Google、均一平台推出雲端創新師培，將於5月27日、6月3日推出2梯次免費線上專班，突破空間限制，由全市65所智慧領航學校教師率先參與，之後將手把手帶領全市各校老師熟悉視訊工具，翻轉數位教學新模式。
今天活動現場由海山國小進行雲端自主學習教學演示，該校為新北市智慧領航學校，亦獲選教育部科技輔助自主學校，由六年四班林宜橙老師和同學運用均一教育平台進行教學，老師在課前指派Google Classroom派發平台上的教學影片及習題，作為學生的預習作業，在正式視訊上課時，老師即能透過均一後台的分析報告，針對班上同學常錯的題目進行討論，提升教學效率。林老師說：「透過線上教學後台能即時掌握學生的學習歷程及數據分析，找到孩子精熟練習的起點，培養孩子自主學習的能力。」
「雲端自主學習專班」共計6小時，3小時為均一教育平台基礎操作，3小時為G Suite教育帳號結合Google Classroom，進行互動教學設計和班級經營，課程採YouTube直播，提供各校老師線上學習「同步教學能力」與「非同步教學能力」。凡是全程參與課程並通過認證者，可獲得新北市教育局、均一、Google三方聯名認證電子研習證書。此外，「雲端自主學習專班」與「科技化學習扶助中心」師培認證系統進行整合，讓新北市教師可以依循同一套師培脈絡持續累積認證。
教育局表示，「雲端自主學習專班」提供老師最完善的課後支持體系，建置線上防疫雲端自主學習專班專頁、提供常見問答集、專人諮詢服務，讓老師們能透過LINE＠文字訊息支援等多元管道，即使研習後也能透過Google 教育者社群（Google Educator Groups）志工及均一Google Meet線上視訊 Office Hour，針對教學相關問題進行線上諮詢。疫情爆發以來，教育現場對於科技輔助教學的需求明顯成長，即便疫情趨緩，以科技融入教學依舊是教育轉型的重要面向，新北市、Google及均一平台教育基金會透過產官學的努力，持續打造數位教育環境、推動翻轉教育，讓更多教師、學生可以因此受惠。