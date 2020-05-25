新北．Google．均一 攜手推雲端自主學習專班

COVID-19疫情點燃全國數位學習風潮，新北市 與Google、均一平台教育基金會共同推出「 雲端創新師培計畫」，自5月下旬開設「雲端自主學習專班」，透過 YouTube 線上直播進行Google Meet、Google Classroom及均一平台等操作教學。今(25)日由吳明機 副市長、均一平台教育基金會呂冠緯董事長、Google台灣政府 事務及公共政策資深協理陳幼臻，宣示官民協力合作，並與65所智 慧學習領航學校視訊連線搶先體驗雲端師培。

侯友宜市長上任後推出「智能城市-教室無邊界，學習無國界」政策 ，由新北市65所智慧領航學校扮演領頭羊，率先推廣雲端教學、 智慧學習。吳明機副市長表示，新北與Google、均一平台推出 雲端創新師培，將於5月27日、6月3日推出2梯次免費線上專班 ，突破空間限制，由全市65所智慧領航學校教師率先參與， 之後將手把手帶領全市各校老師熟悉視訊工具，翻轉數位教學新模式 。

今天活動現場由海山國小進行雲端自主學習教學演示，該校為新北市 智慧領航學校，亦獲選教育部科技輔助自主學校，由六年四班林宜橙 老師和同學運用均一教育平台進行教學， 老師在課前指派Google Classroom派發平台上的教學影片及習題，作為學生的預習 作業，在正式視訊上課時，老師即能透過均一後台的分析報告， 針對班上同學常錯的題目進行討論，提升教學效率。林老師說：「透 過線上教學後台能即時掌握學生的學習歷程及數據分析， 找到孩子精熟練習的起點，培養孩子自主學習的能力。」

「雲端自主學習專班」共計6小時，3小時為均一教育平台基礎操作 ，3小時為G Suite教育帳號結合Google Classroom，進行互動教學設計和班級經營，課程採You Tube直播，提供各校老師線上學習「同步教學能力」與「 非同步教學能力」。凡是全程參與課程並通過認證者，可獲得新北市 教育局、均一、Google三方聯名認證電子研習證書。此外，「 雲端自主學習專班」與「科技化學習扶助中心」師培認證系統進行整 合，讓新北市教師可以依循同一套師培脈絡持續累積認證。

教育局表示，「雲端自主學習專班」 提供老師最完善的課後支持體系，建置線上防疫雲端自主學習專班專 頁、提供常見問答集、專人諮詢服務，讓老師們能透過LINE＠ 文字訊息支援等多元管道，即使研習後也能透過Google 教育者社群（Google Educator Groups）志工及均一Google Meet線上視訊 Office Hour，針對教學相關問題進行線上諮詢。疫情爆發以來， 教育現場對於科技輔助教學的需求明顯成長，即便疫情趨緩， 以科技融入教學依舊是教育轉型的重要面向，新北市、 Google及均一平台教育基金會透過產官學的努力， 持續打造數位教育環境、推動翻轉教育，讓更多教師、 學生可以因此受惠。