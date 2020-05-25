台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超349.68億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/5/18~2020/5/22）外資在集中市場總買進金額為2,257.06億元，總賣出金額為2,606.74億元，賣超為349.68億元，另統計自2020年年初至5月22日止，外資總買進金額為3兆8,039.30億元，總賣出金額為4兆4,583.08億元，累計賣超為6,543.78億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,014.55億元新台幣，占全體上市股票市值的40.48%，較5月15日的13兆4,525.58億元新台幣，減少1,511.03億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯發科：買進57,838千股，賣出31,022千股，買超26,816千股。

第二名：廣達：買進38,691千股，賣出17,036千股，買超21,655千股。

第三名：華航：買進30,820千股，賣出17,952千股，買超12,868千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進52,045千股，賣出125,834千股，賣超73,789千股。

第二名：元大金：買進35,198千股，賣出108,757千股，賣超73,559千股。

第三名：玉山金：買進100,305千股，賣出151,205千股，賣超50,900千股。