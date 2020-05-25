截至5月22日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年5月22日累積開戶數為17,038,492戶，較5月15日累積開戶數為17,016,886戶，增加21,606戶，增幅約0.13%。另本年5月22日現股當日沖銷累積開戶數為2,160,525戶，5月15日現股當日沖銷累積開戶數2,148,395戶，增加12,130戶，增幅約0.56%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年5月22日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,378戶較5月15日開戶數176,527戶，減少149戶，減幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至5月22日止日均值為384.94億元，總成交金額為35,029.23億元，其中盤後定價交易金額為113.79億元。另本年度截至5月22日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.00%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.06%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至5月22日均值為11.01億元，總成交金額為1,002.18億元。

四、本年度上櫃有價證券截至5月22日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計658家，較上週(截至5月15日止)得為信用交易家數658家，增加0家。

(二)融資餘額為408.38億元，較上週(截至5月15日止)融資餘額389.44億元，增加18.94億元，增幅約4.86%。

(三)融券餘額為86,019張，較上週(截至5月15日止)融券餘額74,172張，增加11,847張，增幅約15.97%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.74%，較上週(截至5月15日止)之比例11.78%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.33%，較上週(截至5月15日止)之比例0.32%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至5月22日止，累計營業天數93日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,442.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計118家588期，發行餘額為2兆281.31億元，較上週增加 122.31億元。

(三)轉換公司債已上櫃計147家172期，發行餘額為1,310.38億元，較上週增加26.74億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家361期，發行餘額為9,805.51億元，較上週減少20億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為51.73億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計645期約1,764.57億美元，較上週增加11.52億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為16兆8,054.88億元，日均值為1,807.04億元，包含：

1.買賣斷交易2兆6,068.67億元，日均值為280.31億元，佔總成交金額比例為15.51%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆8,902.30億元，佔買賣斷成交金額比率為72.51%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為7,166.37億元，佔買賣斷成交金額比率為27.49%（包含政府債券4,373.26億元，日均值為47.02億元；普通公司債2,225.56億元，日均值為23.93億元；金融債券530.98億元，日均值為5.71億元；外國債券36.57億元，日均值為0.39億元）。

2.附條件交易14兆1,986.21億元，日均值為1,526.73億元，佔總成交金額比例為84.49%，其中等殖成交系統成交金額為534.76億元，佔附條件成交金額比率為0.38%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為5.08億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為9.66億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為122.26億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為53.96億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為399.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交399.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,207.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計578.51億元，本年度累計成交金額為229.07億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計921.82億元，本年度累計成交金額為388.33億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,416.97億元，本年度累計成交金額為424.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,440.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計500.53億元，本年度累計成交金額1,125.56億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計2.73億元，本年度累計成交金額65.74億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,656.03億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共1家，本年度累計成交金額116.08億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年5月22日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：5家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東典光電、昇佳電子、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (上洋、軒郁、康全電訊)

二、截至109年5月22日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：249家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：11家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家(穎台科技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年5月22日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：169家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年5月22日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,116家

五、截至109年5月22日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.5.24~109.5.30)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6775 穎台科技【國泰、群益金鼎、元富、大展、國票】(109年5月29日)

