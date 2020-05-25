中華電信攜手員榮醫療體系及佐臻、品臻公司 以智慧眼鏡推動遠距智慧醫療

中華電信身為國內資通訊領導品牌，積極投入智慧物聯網和5G技術 的研發應用，近年更將觸角延伸至智慧整合醫療服務，除以「 中華健康雲」推動居家照護服務外，在醫療機構、 職場等場域也有許多成功的案例。受新冠肺炎疫情影響，更促使遠距 醫療需求提升，中華電信攜手員榮醫療體系及佐臻、品臻公司， 共同推動「智慧醫療應用服務」，藉由AR智慧眼鏡及寬頻網路進行 遠距醫療協作，避免交叉感染風險， 使行動不便的病患也可獲得完好的醫療照護，進而提升醫療品質、 守護國人健康。

迎接5G行動網路時代即將來臨，中華電信積極整合高頻寬、 低延遲及高資安等級的雲端服務優勢，與佐臻、品臻公司合作， 提供彰化員榮醫院及在地三間照護機構進行遠距診療服務。 醫護人員只要配戴AR智慧眼鏡進行探訪， 就可將第一視角的即時影像，傳輸給在遠端醫院指導的醫師， 進行病情詢問、醫療處置及醫囑建議， 如有特殊狀況亦可與專科醫師共同會診，判斷是否需後送回院治療， 提升病患的醫療照護品質與效益。此外，更可應用於119消防救護 車上，透過隨隊護理師或消防員與急診醫師遠程協作， 即可即時進行必要處置與院內急救準備。

中華電信持續以「中華健康雲」為核心推動個人居家照護、 遠距智慧醫療及職場健康管理服務。計劃將職場健康管理系統( EHS)導入員榮醫療體系， 目前員榮與彰化在地多間企業合作廠醫、職護服務， 未來可整合健檢資料持續追蹤了解員工健康狀況， 也提供四大職業疾病(包含過勞、人因、母性、暴力)預防計畫及整 合醫務諮詢紀錄及問卷服務；而企業員工亦可透過「中華健康雲」A PP，進行日常生理量測或觀看衛教新知進行自我健康管理， 期望廠醫、職護透過中華電信職場健康管理服務， 有效管理企業員工健康。