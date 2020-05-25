日本實境節目女星木村花　疑因網路霸凌身亡　「雙層公寓」宣布停播

木村在23日凌晨在Instagram留下一張跟愛貓合照的照片，上面寫著「我愛你，要快樂地長久活下去，抱歉了」。（圖片取自木村花instag... 木村在23日凌晨在Instagram留下一張跟愛貓合照的照片，上面寫著「我愛你，要快樂地長久活下去，抱歉了」。（圖片取自木村花instagram。)

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）參與日本人氣實境節目「雙層公寓：東京2019-2020」演出的日本女子摔角選手木村花23日離世，得年22歲，由於生前多次因節目內容飽受酸民批評，據傳疑似受不了網路霸凌而選擇自殺，稍早節目製作單位Netflix宣布，將無限期停止本季「雙層公寓」製作與新集數播出。

綜合媒體報導，日本實境秀明星木村花23日驚傳身亡，所屬的日本女子摔角團體Stardom亦證實該消息，但並未說明死因，現有消息傳出警方已在木村家中發現遺書，研判死因可能是自殺，正進行調查。

搜查相關人士表示，木村是在23日凌晨3時30分左右，在位於東京都江東區自宅床上，被發現失去呼吸心跳，送醫急救後確認死亡。

遺書是在木村自宅客廳被發現，裡面有寫給母親的「很抱歉，謝謝妳生下我」等話語。

「雙層公寓」前成員水越愛華（右）過去也曾跟小花有過爭執。她透露那一晚，自己看到木村花的Instagram限時動態有異，便私訊關心對方，甚至趕到對方家中找人，只可惜最後是在醫院看到冰冷的遺體。（圖片取自木村花Instagram）

日媒指出，木村在「雙層公寓」的演出內容，似乎遭受到許多網友留言霸凌，尤其在日前日本播出的最新４集中，男室友小林快不小心將小花「如生命般珍貴」的戰衣丟到洗衣機洗滌，導致衣服染色縮水。氣憤難平的小花與阿快發生爭執，過程中更激動地把阿快頭上的帽撥走，事後小林快也決定退出《雙層公寓》。

節目播出後，觀眾認為小花莫名其妙，更在匿名論壇、Twitter等社群平台上出現大量的毒舌批評。她曾表示，自己每天都收到近百則酸民攻擊，留言要她「去死」「噁心」等語。而留下這些中傷木村留言的網友，在木村死訊傳出後紛紛「刪帳號」。

木村花的猝逝也讓讓日本社會再度討論起網路霸凌問題。多位名人、藝人群起撻伐，日本企業家和藝術收藏家前澤友作希望可以嚴懲在網路上中傷毀謗他人的酸民，日本女性模特兒和歌手卡莉怪妞也發Twitter「很難不去在意這些毀謗、中傷的評語，不要忘了藝人也是人」。

此外，觀眾過於投入，卻忽略了節目可能存在有劇本、刻意剪接或節目效果等因素，《雙層公寓》對於造成木村花的傷害難辭其咎。製播「雙層公寓：東京2019-2020」節目的串流影音平台Netflix表示，對於木村花的悲劇痛心遺憾，「接下來我們也無限期停止所有『雙層公寓：東京2019- 2020』的製作與新集數播出。」

木村花2019年8月的比賽照。（圖片取自木村花Instagram）